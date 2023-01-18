CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«РИВЦ-Пулково» обновил модуль «Контроль погрузки багажа»

Компания «РИВЦ-Пулково», поставщик ИТ-решений для гражданской авиации, обновил модуль «Контроль погрузки багажа», часть автоматизированной системы «КОБРА». Модуль помогает контролировать движение багажа пассажиров при обработке и погрузке багажа пассажиров. Об этом CNews сообщили представители «РИВЦ-Пулково».

В последней версии модуля обновили систему сверки багажа BRS, которая позволяет оперативно отслеживать и контролировать процесс обработки и погрузки багажа пассажиров.

Система соответствует современному законодательству и подходит для интеграции в любую AODB аэропорта.

Также изменения затронули мобильное приложение KOBRA BRS Android. Приложение помогает управлять работой грузчиков на перроне. Возможно осуществление контроля обработки и погрузки багажа, управление досылаемым и трансферным-багажом, а также снятие багажа с рейса.

В приложении обновили интерфейс, теперь он стал более интуитивно понятным, что помогает сотрудникам быстро разобраться в работе, а также изменили бизнес-логику, что сократило количество действий в приложении.

Внедрение модуля «Контроль погрузки багажа» позволит аэропортам сократить издержки, вызванные сбойными ситуациями во время обработки и погрузки багажа пассажиров на борт ВС.

«Многолетний опыт компании и личный опыт каждого участника команды в области гражданской авиации, дает возможность создавать лучшие практики и использовать их в наших продуктах. Мы уделяем большое внимание вопросам производительности и улучшению процессов автоматизации», – сказал Глеб Головченко, генеральный директор «РИВЦ-Пулково».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android

Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

EPAM потратил $58 млн на покупку немецкого ИТ-консультанта

Компания, созданная бизнесменом-лесоводом, сорвала сотни поставок «железа» в «Газпром», «Росатом», «Ростех» и множество НИИ

NASA потратила $35 млн на бесполезный софт. Кибербезопасность под угрозой

У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще