Программный продукт «Рестарт» включен в реестр Российского ПО

Программный продукт «Рестарт» включен в реестр Российского ПО. Решение предназначено для автоматизации процесса продаж и обслуживания гостей на предприятиях питания. Включение в реестр подтверждает происхождение программы и разрешает участвовать в госзакупках. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«Рестарт» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Номер записи реестра: 15854.

Цель создания реестра — подтверждение происхождения и расширение использования российских программ. Включение в реестр означает разрешение на участие в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Продукт проверен ФСТЭК России на предмет безопасности информации.

«Рестарт» — программный продукт для автоматизации фронт-офиса предприятий питания. Решение помогает управлять продажами, кухней, доставкой, настраивать системы лояльности. Как результат, полностью контролировать работу персонала и повышать качество обслуживания гостей.

Модули «Рестарт» представляют собой комплекс приложений, не требующих для функционирования платформы «1С:Предприятие». Система администрируется и масштабируется до необходимого количества автоматизированных рабочих мест контактного персонала: официантов, кассиров и барменов.

Программный продукт постоянно развивается, добавляются новые модули и функциональные возможности.

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«1С-Рарус» - совместное предприятие компаний «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами. За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.