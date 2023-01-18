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Музей истории Санкт-Петербурга оцифрует уникальные фонды с помощью оборудования «Эларскан»

В Государственном музее истории Санкт-Петербурга появились два современных отечественных комплекса высококачественного сканирования, — «Эларскан С1» и «Эларскан А0». С их помощью планируется оцифровать самые разные экспонаты, — от фотографий до крупноформатных карт и чертежей. Об этом CNews сообщил представитель компании «Элар».

Государственный музей истории Санкт-Петербурга — один из крупнейших исторических музеев в России. В его фондах хранится около 1,5 млн музейных предметов. Благодаря новому профессиональному оборудованию у многих из них появятся высококачественные цифровые копии.

«Оцифровываться будет, в частности, Фонд фотографий городов мира, — один из старейших фондов музея, который собирался около ста лет, — сказал Тимофей Лобацкий, заведующий сектором хранения видеографического банка данных. – Фонд содержит более 44 тыс. единиц хранения, — видовых, жанровых, портретных фотографий, а также фотомеханических отпечатков. Также цифровые копии будут создаваться для экспонатов фонда советской архитектурной графики — это одна из жемчужин музея, здесь хранятся проекты и чертежи известных архитекторов не только из Санкт-Петербурга, но и со всего мира».

С помощью профессиональных планетарных сканеров «Эларскан» в музее смогут выполнить любые задачи по оцифровке. Так, «Эларскан С1-800» с высококачественной камерой позволит получить детализированные изображения любых раритетных материалов и архивных документов с угасающим текстом даже на выцветшей бумаге и с рукописными пометками. «Эларскан А0», в свою очередь, даст возможность оцифровать самые крупноформатные материалы, — усиленная напольная колыбель рассчитана на оригиналы толщиной до 75 см и весом до 50 кг. Высококачественные цифровые копии появятся у архитектурных чертежей, атласов, географических карт, планов городов и иллюстрированных альбомов по истории архитектуры и других предметов коллекции больших форматов.

С 2018 г. в музее ведут работы по оцифровке на «Элар Планскан А2B».

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