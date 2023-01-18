МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила в мобильном приложении МТС Music бесплатные цифровые аудиогиды для автомобилистов. Маршруты аудиоэкскурсий начинаются из Москвы и проходят до Калуги, Сергиева-Посада и музея-усадьбы «Ясная поляна» в Тульской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Широкие цифровые возможности МТС делают наши аудиогиды одним из самых удобных, доступных, а также бесплатных способов организовать познавательное путешествие на автомобиле. Пользователи могут стартовать с любой точки, делать остановки в любой удобный момент. Автоэкскурсии расширили каталог бесплатных туристических аудиогидов МТС, состоящий из более чем 60 маршрутов по нашей стране. Уникальной особенностью наших цифровых гидов стало то, что мы привлекаем к их созданию местных жителей, краеведов и энтузиастов, влюбленных в родные места. Это позволяет получить уникальный контент, который раскрывает все изюминки и колорит достопримечательностей», – сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Первый аудиогид из Москвы в Калугу проходит, минуя старинные русские города – Боровск, Наро-Фоминск, Обнинск и Малоярославец. Протяженность маршрута составляет 180 километров. Цифровой путеводитель включает порядка 50 рассказов, из которых туристы узнают, где живет русский Бэнкси, почему в Подмосковье проводился съезд китайской коммунистической партии, где французская армия села в лужу, а в конце поездки поклонники космонавтики смогут заглянуть внутрь космической станции «Мир».

Тех, кто направляется из столицы в Сергиев-Посад, ждут 30 интересных историй и любопытных фактов об объектах, расположенных вдоль маршрута. Среди них старинные русские усадьбы Любимовка и Талицы, многочисленные церкви, села Радонежское и Воздвиженское, в которых происходили исторические для страны события. На протяжении 74 километров слушатели познакомятся с легендами жителей древних городов, узнают какие интриги плела царевна Софья и что из этого вышло. Разберутся, где на Троицкой дороге располагались путевые дворцы и зачем их строили.

Путешествие из Москвы до «Ясной Поляны» составляет 200 километров и проходит мимо старинных русских городов – Серпухова, Алексина, Подольска, Чехова и Тулы. Пользователи аудиогида услышат порядка 40 рассказов про культурные достопримечательности, например, Тульский кремль, музеи пряника и самовара, усадьбу Молоди, Вознесенскую Давидову пустынь и другие необычные места, а также советы местных жителей, которые не найти в традиционных путеводителях.

В путешествиях слушателей будут сопровождать автор проекта «Заброшенная Россия», исследователь и фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист и автопутешественник Георгий Хачатуров.

Чтобы отправиться в познавательные автомобильные приключения с гидами МТС, нужно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт в мобильном приложении МТС Music. В строке поиска найти аудиогиды и запустить их. Также пользователи приложения MTC Music могут прослушать аудиоэкскурсии через сервис CarPlay через головное устройство в автомобиле.

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«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.

МТС запускает бесплатные цифровые аудиогиды по туристическим маршрутам в регионах России в рамках своей федеральной социальной программы, направленной на цифровизацию инфраструктуры регионов России, в том числе для повышения их туристической привлекательности. Привлекая к созданию контента для цифровых гидов представителей локальных культурных и научных учреждений, историков, краеведов, дендрологов, журналистов, городских активистов и волонтеров, МТС за три года запустила свыше 60 интерактивных мобильных гидов по маршрутам крупных и малых городов, национальным паркам, заповедникам и городским пространствам. Аудиоэкскурсии МТС размещены в мобильных приложениях МТС Music и МТС Live в свободном доступе, а также на популярных платформах с аудиогидами.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.