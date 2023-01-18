Как в Казахстане внедряют «1С:ТОИР» и управляют ремонтами

Пилотной площадкой глобальной цифровизации предприятий холдинга «Казахмыс» был выбран Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ). В 2022 г. компания-разработчик «Деснол софт» внедрила систему «1С:ТОИР 2 КОРП» и интегрировала с решением для управления ресурсами предприятия 1С:ERP. Полученный на проекте опыт автоматизации ТОиР «Казахмыс» планирует тиражировать на остальные предприятия холдинга. Об этом CNews сообщили представители «Деснол софт».

Карагандинский литейно-машиностроительный завод основан в 1940 г. Чтобы добиться бесперебойной работы производства, необходимо отладить процесс качественного обслуживания оборудования. С определенного момента руководство предприятия пришло к выводу, что «ручное управление» в ТОиР не позволяет добиваться требуемой эффективности. И тогда было принято решение об автоматизации процессов управления активами в рамках масштабной стратегии цифровизации во всем производственном холдинге.

К моменту запуска проекта по внедрению EAM-системы на предприятии уже использовали «1С:ERP Управление предприятием» преимущественно для бухгалтерского и кадрового учета, в которой казахстанский интегратор ExSolCom продолжал отладку финансового блока. В то время как процессы снабжения уже были автоматизированы в «1С:ERP», управление ТОиР цифровизовано не было.

Руководитель проектов модернизации и трансформации информационных систем на КЛМЗ Никита Задорожный: «Для управления активами было выбрано решение “1С:ТОИР 2 КОРП”, и в качестве интегратора выступила компания “Деснол cофт”. Во-первых, компания является разработчиком системы “1С:ТОИР”; во-вторых, имеет большой, в том числе международный опыт ее внедрения; в-третьих само решение разработано на платформе “1С”, следовательно, его будет комфортно интегрировать в ИТ-ландшафт компании».

Пилотный проект реализован результативно. В планах у компании — тиражирование этого опыта на другие предприятия холдинга. Решение «1С:ТОИР» интегрировано в ИТ-ландшафт предприятия, а значимые процессы автоматизированы без существенных доработок системы в рамках действующей процессной модели.

Благодаря «1С:ТОИР» получилось достигнуть целевых значений по обеспечению оперативности, достоверности и актуальности информации по ремонтам и ТО для формирования аналитической отчетности и принятия управленческих решений. Процесс планирования ремонтных работ упрощен и ускорен, формирование бюджета на ТОИР основано на точных данных и аргументировано, сотрудники не испытывают таких проблем с обеспечением ТМЦ, как прежде. А возможность анализа информации о простоях позволяет разрабатывать план действия по сокращению этих простоев и предупреждению их в будущем.

Использование «1С:ТОИР» позволяет КЛМЗ применять комбинированную стратегию обслуживания оборудования. С одной стороны, используется планово-предупредительные ремонты, а с другой, для части оборудования — используется стратегия «по состоянию». Сотрудники КЛМЗ проводят периодические обходы и осмотры оборудования, заносят данные в «1С:ТОИР». И, исходя из технического состояния, специалисты принимают решение о проведении ТО или ремонта, корректируя план-график ППР. Это позволяет предприятию не делать лишние работы и, тем самым, более рационально расходовать средства бюджета на ремонты.

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«Деснол софт» — разработчик и интегратор автоматизированных систем для производства и бизнеса. С 1999 г. создает, внедряет, развивает ИТ-продукты. «Деснол софт» — участник ИТ-кластера Сколково, официальный партнер фирмы «1С» c 2000 г. Разработанные «Деснол софт» программные продукты включены Минцифры России в Реестр отечественного ПО, рекомендованного для муниципальных и государственных закупок.