«Ашан» управляет договорами с помощью Directum RX

Бизнес-партнер Directum, компания RockITSoft, завершила проект по цифровизации договорного документооборота для торговой сети «Ашан». Команда специалистов внедрила в инфраструктуру компании систему электронной валидации договоров (СЭВД) на базе Directum RX. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате проекта внедрения: более 10 тыс. участников договорных отношений работают быстрее и эффективнее; сотрудники могут наиболее точно выбрать шаблон договора, его условия, согласующих лиц, статьи расходов; увеличилась скорость обмена информацией; повысилась прозрачность процессов внутри компании.

«Проект является первым шагом в рамках стратегии компании по цифровой трансформации и оптимизации бизнес-процессов. Мы остановили свой выбор на Directum, так как это решение для нас в наилучшей степени отражает запрос бизнеса. Следующий этап — с участием партнера RockITSoft мы перейдем на электронное подписание договоров, обмен электронными документами с контрагентами и автоматизируем выдачу доверенностей, число которых в год у нас не меньше, чем количество договоров», — сказал Павел Громов, директор Юридического департамента «Ашан ритейл Россия».

В ходе проекта специалисты RockITSoft: структурировали систему жизненного цикла договорных документов и наладили оценку рисков контрагентов; на основе существующих шаблонов разработали более 100 вариантов договорных документов;

настроили более 30 различных критериев матрицы согласований; организовали автоматическую рассылку уведомлений, напоминаний и задач на почту участникам процесса.

«В проекте с “Ашан ритейл Россия” для нас было важно корректно реализовать в системе регламенты согласования договоров, а также соблюсти все требования со стороны заказчика. Созданная в соответствии с ними СЭВД содержит в себе low-code-инструменты, которые позволяют адаптировать решение без привлечения разработчиков и сократить time-to-market. Система охватывает все регионы присутствия торговой сети “Ашан”, в ней работают сотрудники как центрального офиса, так и всех магазинов и складских помещений торговой сети. Мы поддерживаем планы “Ашан” по цифровой трансформации бизнеса и намерены продолжать наше продуктивное сотрудничество», — отметил Алексей Пестерев, директор по продвижению решений «Управление контентом и документооборот» ИТ-компании RockITSoft.

***

Торговая сеть «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке с 2002 г. и управляет 230 магазинами трех форматов: классические гипермаркеты, гипермаркеты формата «Сити» и супермаркеты. Штат компании — более 30 тыс. сотрудников.

Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.