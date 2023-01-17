«АЛОР брокер» перевел бэк-офис на Турбо Х

Российский брокер «АЛОР брокер» перевел процессы своего бэк-офиса на платформу «Турбо Х» для обработки клиентских поручений, что позволило заметно ускорить этот процесс. Исполнитель проекта — «ТБ.Корпорация», партнер «Турбо», разработчиком которого является «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»). Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«АЛОР брокер» использует решение «Турбо брокер» (модуль «Турбо бэкофис») на платформе «Турбо» компании «ТБ.Корпорация» для управления бэк-офисом с 2013 г. Система отслеживает все сложные и часто меняющиеся алгоритмы оборота ценных бумаг, регулярно в режиме онлайн пересчитывает результаты торгов, рассчитывает себестоимость и комиссию за операции, НДФЛ, предоставляет отчеты клиентам и регулятору. С 2018 г. на «Турбо» работает также Депозитарий АЛОРа (модуль «Турбо депозитарий»). Программа ведет перерегистрации и количественный учет ценных бумаг и позволяет работать со всеми необходимыми видами депозитарных операций.

В 2022 г., когда количество поручений клиентов, хранящихся в открытом периоде и предоставляемых в ретроспективном отчете регулятору, достигло 2 млрд, а через бэк-офис начало проходить до 9 млн заявок в день, было принято решение о переходе на актуальную, более производительную версию платформы «Турбо» — «Турбо Х». Это позволило проводить ежедневный расчет себестоимости ценных бумаг по средней за 20 минут, что быстрее, чем на предыдущей версии. Количество поручений для хранения теперь может быть увеличено в десятки раз.

Решение «Турбо брокер» (модуль «Турбо бэкофис») на платформе «Турбо Х» в «АЛОР брокер» ведет учет всех типов операций по всем видам ценных бумаг и производных финансовых инструментов на российских и зарубежных рынках по требованиям Банка России, рассчитывает стоимость ценных бумаг, десятки типов комиссий, группирует данные по клиентам для учета, формирует отчеты для Банка России и клиентов, выгружает лимиты в торговую систему и рассчитывает НДФЛ для операций на фондовом рынке (модуль «Турбо НДФЛ»).

В рамках депозитария происходит онлайн-обмен с бэк-офисом информацией о доходах, взаимодействии с кабинетом клиента, сверка и обмен данными с вышестоящими депозитариями, загрузка данных с бирж ММВБ и СПБ, расчет и начисление комиссий, НДФЛ с доходов, соблюдение условий FATCA, XBRL-отчетности, требований Банка России, обработка запросов ЦИК. Информацию о ценных бумагах клиентов можно получить в разрезе мест хранения, разделов, счетов, истории о движениях. Реализована онлайн-загрузка информации о ценных бумагах с «Rudata Интерфакс» (модуль «Турбо RUDATA).

В день через систему на «Турбо Х» проходит до 9 млн поручений 50 тыс. действующих клиентов, 500 из которых – активно торгующие. Более 300 программ-роботов на «Турбо Х» ежедневно выполняют задачи планировщика, автоматически загружая информацию из источников, импортируя файлы с биржи, рассчитывая себестоимость и начисляя комиссии, рассылая отчеты. Пользователями системы являются сотрудники бэк-офиса, депозитария, трейдеры, клиентский отдел и бухгалтерия.

Наталья Шумкина, начальник бэк-офиса «АЛОР брокер»: «Работа на фондовом рынке накладывает строгие обязательства все делать вовремя, быстро, без ошибок и сбоев. У нас 50 тыс. клиентов, и мы дорожим каждым из них. С переходом на новую версию платформы “Турбо Х” эффективность работы наших сервисов достигла принципиально нового уровня».

Александр Осовик, генеральный директор «ТБ.Корпорации»: «Основная задача решения “Турбо брокер” — регулярно, почти в режиме онлайн, пересчитывать результаты торгов, чтобы понимать состояние актива и не уйти в минус. Сделки в течение дня проходят с торговых терминалов и в конце дня дополняются файлами с результатами торгов».

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Консист бизнес групп»: «“Турбо Х” — это современная программная платформа, которая отлично подходит для реализации высокотехнологичных приложений. Решения вендора и партнеров на “Турбо Х” — отличный выбор для миграции с зарубежных бизнес-систем, работающих с большим объемом данных и операций».

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«АЛОР брокер» — российская компания, предоставляющая все возможности работы на фондовом рынке. Основана в 1993 г. Региональная сеть компании насчитывает 17 офисов. В портфеле компании — 50 тыс. клиентов. Ежемесячный клиентский оборот составляет 600+ млрд. руб.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.