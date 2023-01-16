«Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему

«Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировал на базе единой технологической CRM-платформы работу продающих подразделений страховой компании «Ренессанс жизнь». Реализация проекта позволит увеличить продажи благодаря расширению клиентской базы и улучшению сервиса за счет омниканальных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Исторически в компании использовались несколько разрозненных CRM-систем. В них работали различные департаменты продаж и обслуживания. С ростом бизнеса системы перестали справляться с объемом задач, и было принято решение о переходе на современную централизованную платформу. Команда экспертов «Норбит» выбрала каскадную модель внедрения CRM и реализовала ее параллельно с переходом страховой компании на новую телефонию.

В ходе проекта все клиентские процессы стандартизированы, автоматизированы и поэтапно объединены в CRM-системе. Это повысило прозрачность и управляемость процессов продаж страховых продуктов и обслуживания клиентов. CRM интегрирована с учетной системой, содержащей более 100 млн записей, новой телефонией и коннектором мессенджеров «Норбит» для поддержки омниканальных коммуникаций. Благодаря эффективному взаимодействию всех элементов ландшафта сотрудники «Ренессанс жизнь» теперь работают в общем информационном поле, опираясь на достоверную и полную информацию о клиентах, как настоящих, так и потенциальных. А руководители подразделений могут гибко управлять ресурсами каналов продаж, анализируя нагрузку и эффективность.

«Проект стал для нас настоящей проверкой на прочность – очень непростой в реализации и требующий кооперации и слаженной работы нескольких команд экспертов. По совокупности факторов компания «Норбит» была выбрана в качестве одного из поставщиков для внедрения решения, ключевыми факторами стали высокий уровень экспертизы и возможность гибко изменять состав команды проекта в соответствии с нашими потребностями», – отметил Александр Мольский, директор департамента информационных технологий СК «Ренессанс жизнь».

«Переход на новую платформу стал первым и ключевым этапом в создании компанией единого центра управления взаимоотношениями с клиентами. В ближайшее время мы займемся автоматизацией процессов привлечения новых потребителей. Будем активнее использовать омниканальные возможности системы и постепенно запустим в CRM работу остальных подразделений», – сказал Роман Гнатко, директор по развитию бизнеса «Норбит».

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Группа «Ренессанс страхование» — диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В Группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь» и УК «Спутник – управление папиталом». В октябре 2021 г. группа провела публичное размещение акций на Московской бирже. Услугами группы пользуются свыше 4 млн клиентов.

Компания «Норбит» (входит в ГК «Ланит») специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.