NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab заключил партнерское соглашение с системным интегратором Trust Technologies.

Trust Technologies сможет предлагать заказчикам всю линейку продуктов разработчика: SIEM-систему Alertix, аналитическую платформу Dataplan и РАМ-решение Infrascope. Это позволит создать дополнительную защиту компаний от угроз и несанкционированного доступа. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

«Наша компания оказывает полный спектр услуг по информационной безопасности — от анализа текущей ситуации до реализации проекта «под ключ». Вместе с NGR Softlab мы сможем предлагать нашим заказчикам отечественные продукты по информационной безопасности, созданные с учетом лучших практик и реальных кейсов», — сказал Александр Зайцев, коммерческий директор Trust Technologies.

«Программные продукты NGR Softlab входят в реестр отечественного ПО и помогают организациям создавать импортонезависимый фундамент в части информационной безопасности, — отметил Алексей Денисов, руководитель направления по работе с партнерами NGR Softlab. — Вместе с Trust Technologies мы сможем предоставить качественный сервис для заказчиков и усилить защиту их ИТ-инфраструктуры».

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Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 г. компания является участником проекта «Сколково».