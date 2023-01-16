Держатели карт «Мир» более 4,3 млн раз оплатили городские услуги без комиссии в 2022 году

С начала сентября 2022 г. держатели карт платежной системы «Мир» более 4,3 млн раз воспользовались сервисом «Мои платежи» для оплаты городских услуг без комиссии и пополнения лицевого счета «Москвенок» с 3-процентной скидкой. Это около половины от всех платежей, совершенных за последние четыре месяца на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

«Акция, которую Москва проводит в партнерстве с национальной системой платежных карт, дает возможность горожанам оплачивать картами “Мир” многие городские услуги без комиссии или со скидкой. Самым востребованным в рамках кампании стало пополнение лицевого счета “Москвенок” со скидкой три процента: данной возможностью воспользовались более 1,7 млн раз с начала сентября. Также москвичи более 1,6 млн раз оплатили без комиссии счета за коммунальные услуги и почти миллион раз — услуги в области образования, например, счета на оплату детских садов и продленки, кружков и спортивных секций», — отметил Владимир Новиков, директор департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы.

С 1 сентября 2022 г. до 31 августа 2023 г. держатели банковских карт «Мир» могут оплачивать без комиссии счета за наиболее востребованные услуги в категориях «Образование, культура, спорт» и «Квартира, ЖКУ». А пополнить лицевой счет карты «Москвенок» можно с трехпроцентной скидкой.

Кроме того, с 2022 г. у пользователей mos.ru появилась возможность оформить виртуальную дебетовую карту национальной платежной системы «Мир». Ее выпускают бесплатно, в среднем это занимает несколько минут. После оформления карта автоматически добавится в перечень доступных платежных инструментов раздела «Способы оплаты». Пополнив баланс карты, ее можно сразу использовать для оплаты городских услуг наравне с другими доступными способами, представленными в сервисе «Мои платежи». Одно из главных преимуществ виртуальной карты в том, что ее физически невозможно потерять, а все реквизиты передаются пользователю карты при помощи СМС-уведомлений.

В целом с начала сентября 2022 г. жители Москвы провели более 8,5 млн платежей в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и через городские мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Сервис «Мои платежи» остается одним из самых востребованных способов оплаты счетов для горожан. С его помощью можно оплатить свыше девяти тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг.