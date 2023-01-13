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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами

Сервис для управления проектами и задачами EASY, разработанный резидентом особой экономической зоны Москвы – компанией «Мастерская цифровых решений», внесен в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Компания “Мастерская цифровых решений” специализируется на разработке программного обеспечения. Созданная ей инновационная система управления проектами вошла в реестр российского ПО. Благодаря этому она сможет использоваться на объектах с повышенными требованиями информационной безопасности и участвовать в госзакупках. Программный продукт компания создавала и совершенствовала с 2019 года. Инвестиции в него составили около 50 млн руб.», – сказал Владислав Овчинский.

Помимо участия в госзакупках и расширения круга потенциальных клиентов, программы из реестра получают льготу по НДС. Кроме того, организация может претендовать на безвозвратный грант на зарплаты сотрудникам, закупку нового оборудования и другие цели.

Сервис EASY помогает компаниям организовывать их внутренние процессы и сокращать издержки за счет построения эффективной коммуникации между отделами и сотрудниками. Функционал системы частично, а в некоторых случаях даже полностью заменяет ряд ушедших с российского рынка иностранных аналогов.

В настоящий момент сервис включает шесть модулей: для управления проектами и задачами, планирования и проведения совещаний, автоматизации бизнес-процессов, визуализации бизнес-метрик, планирования загрузки сотрудников, а также бизнес-мессенджер.

Разработка резидента универсальна для всех отраслей. Системой пользуются десятки предприятий из сфер проектирования и строительства, производства и дистрибуции бытовой техники, компании, оказывающие юридические услуги.

«Сервис входит в число инноваций в области цифровых решений, которые являются одними из самых востребованных в экономике. Его включение в реестр отечественного ПО служит подтверждением качества и надежности разработки», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь пяти площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 223 га. Объем инвестиций компаний, локализовавших производство на территории ОЭЗ столицы, превышает 87 млрд руб.

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