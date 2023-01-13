Платформа для управления данными последнего поколения станет доступна российским пользователям

Российская платформа «Юниверс» сможет заменить иностранные решения SAP, Oracle и IBM в части управления данными и НСИ. Функционал платформы позволяет выстроить и поддерживать все датацентричные процессы компании, от ведения справочников до сложной предиктивной аналитики. Конечной целью является повышение операционной эффективности и улучшение ключевых бизнес-показателей. Об этом CNews сообщили представители компании «Юниверс дата».

Функциональные возможности платформы не уступают аналогам от лидеров рынка и включают в себя: полноценное управление данными на концептуальном, логическом и физическом уровнях; проверки и обеспечение качества данных; управление мастер-данными (НСИ) в полном объёме, включая данные о контрагентах, клиентах, продуктах, товарно-материальных ценностях, а также любые другие виды справочных данных; ведение справочников различных направлений, начиная от простых линейных и заканчивая сложнейшими классификаторами; эффективный механизм интеграции с различными системами.

Разработкой платформы и продуктов на её основе занимается компания «Юниверс дата».

Основу платформы «Юниверс» составили технологии, ранее уже зарекомендовавшие себя на российском и мировом рынке в составе продуктов «Юнидата». Например, «Юнидата MDM» – российский продукт по управлению мастер-данными, включавшийся в список Gartner три года подряд. Разработка платформы «Юниверс» ведется уже более полутора лет, а с учетом истории «Юнидата» общий стаж разработки платформы приближается к 10 годам.

Владислав Каменский, генеральный директор «Юниверс дата»: «Наша команда разработчиков занималась управлением данными более 15 лет. Именно эти люди в составе компании “Юнидата” создали единую платформу, вошедшую в список Gartner. Продукты платформы успешно внедрены в таких компаниях, как ОАО “РЖД”, ПАО “Русгидро”, ПАО “Интер РАО” и др. Но в эпоху перемен должны меняться и технологии, и сам подход к ним: вбирая в себя всё лучшее из более ранних наработок, открывать возможности для решения новых задач. Полтора года назад мы приняли решение выкупить права на интеллектуальную собственность у компании “Юнидата” и создать новую компанию, чтобы двигаться дальше и предложить российским клиентам самые мощные и самые современные продукты в области управления данными».

На базе платформы «Юниверс» доступны такие решения, как «Юниверс MDM» (управление мастер-данными), «Юниверс DG» (управление данными), «Юниверс ETL» (интеграция данных), а также «Юниверс DQ» (управление качеством данных).

План развития платформы на ближайшие пять лет предусматривает ускоренное импортозамещение в области управления данными для российских компаний вне зависимости от отрасли. В качестве ключевого приоритета также выделяется соответствие государственной политике информационной безопасности. Все группы разработки и технической поддержки решений находятся в России, а платформа и продукты на её основе включены в Единый реестр российского ПО.

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«Юниверс дата» – российский разработчик программного обеспечения в области управления данными (Data Governance). Портфолио компании включает в себя платформу по управлению данными «Платформа Юниверс», продукт по управлению мастер-данными «Юниверс MDM», продукт по управлению качеством данных «Юниверс DQ», продукт по интеграции данных «Юниверс ETL», а также продукт для выстраивания полного цикла управления данными в организации «Юниверс DG».