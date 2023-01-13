ГК «Корус консалтинг» создаст собственную логистическую платформу

«Корус консалтинг» разработает цифровую логистическую платформу для автоматизации управления цепочками поставок в ритейле, дистрибуции, производстве, электронной коммерции и 3PL.

Решение станет альтернативой импортным ИТ-продуктам для крупного и среднего бизнеса. Оно позволит заместить целые стеки западного ПО и обеспечит независимость компаний от иностранных поставщиков. На реализацию платформы компания получила грант Российского фонда развития информационных технологий на сумму более 99 млн руб.

Реализация цифровой платформы позволит команде «Корус консалтинг» применить более чем 20-летний опыт в работе с логистическими решениями в качестве интегратора — в их числе Manhattan, SAP EWM, Microsoft Dynamics, LLamasoft. Внедрение высоконагруженных систем в таких компаниях, как Nokian Tyres, «Окей», «Петрович», «Пятерочка», «Галамарт» дает возможность изучать потребности рынка. Накопленная отраслевая экспертиза поможет создать продукт, полностью отвечающий запросам российского бизнеса.

При подготовке функциональных требований эксперты «Корус консалтинг» проанализировали проблемы потенциальных заказчиков — крупных игроков рынка. Ряд компаний подтвердил интерес к разработке на этапе идеи.

Команда «Корус консалтинг» уже приступила к созданию технологической базы платформы и начинает сотрудничество с первыми клиентами для ее опытной эксплуатации в будущем.

«В условиях ухода международных вендоров многие российские компании не смогут легитимно и безопасно использовать западные продукты. Большинству из них потребуется импортозамещающее ПО, которое при этом должно соответствовать высоким требованиям по эффективности и производительности. Именно такое решение мы сможем предложить российскому рынку», — отметил функциональный архитектор платформы Андрей Чмырев, ГК «Корус консалтинг».

«Многолетний опыт компании и широкий личный опыт каждого члена проектной команды в области построения процессов логистики и их автоматизации, в том числе создания высоконагруженных систем, дает возможность выбирать лучшие практики и использовать их в реализации нашей новой платформы. Глубокая экспертиза “Корус консалтинг” в качестве интегратора позволит объединить сложные ИТ-продукты в единую систему, которая закроет максимальное число задач, стоящих перед бизнесом. Кроме этого, мы уделяем большое внимание вопросам производительности, автотестирования и возможностям быстрой конфигурации и доработки платформы, что позволит будущим заказчикам быстро и без ошибок менять автоматизированные процессы в соответствии с законодательством, изменениями внешней конъюнктуры и потребностей собственных клиентов», — сказал директор проекта Иван Федоров, ГК «Корус консалтинг».

Результат проекта команда «Корус консалтинг» представит в феврале 2024 г. Также, по условиям грантового соглашения с РФРИТ, ИТ-компания должна будет зарегистрировать решение в реестре российского ПО до февраля 2025 г.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1000 сотрудников.