T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений

Облачный провайдер T1 Cloud и SolidSoft, разработчик решений в области информационной безопасности, запускают усовершенствованный облачный сервис «Защита веб-приложений» класса Web Application Firewall для предотвращения кибератак на веб-ресурсы любого уровня сложности. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1».

Сервис позволяет блокировать атаки благодаря фильтрации трафика через узлы отказоустойчивой WAF-платформы T1 Cloud.

Решение обеспечивает автоматический мониторинг угроз и защиту от атак OWASP Top-10, атак с использованием 0-day и 1-day уязвимостей, защиту от логических, переборных атак и ботов, от мошеннических действий пользователей веб-приложений. Сервис «Защита веб-приложений» из облака T1 Cloud позволяет также защитить API, мобильные приложения и внутренние системы инфраструктуры клиента.

Особенность обновленной WAF-платформы T1 Cloud заключается в том, что она реализует полноценный анализ бизнес-логики работы веб-приложения, что обеспечивает возможность использования модели нормальной работы приложения для тонкой настройки параметров защиты. Также были усовершенствованы инструменты, которые отвечают за подавление ложных срабатываний. WAF-платформа поддерживает интеллектуальные алгоритмы машинного обучения, которые позволяют минимизировать затраты ресурсов на настройку защиты. Все результаты машинного обучения в случае необходимости могут быть проанализированы и скорректированы оператором.

Сервис позволяет совмещать WAF и защиту от DDoS-атак с передачей очищенного трафика от узлов DDoS-фильтрации до WAF-платформы по изолированным каналам. Все предлагаемые тарифные планы включают в себя отказоустойчивую конфигурацию, а также возможность обеспечить защиту веб-проектов, находящихся не только в облаке T1 Cloud, но и размещенных на площадках клиента.

Среди основных возможностей обновленной WAF-платформы в T1 Cloud для клиентов можно выделить оперативность и удобство подключения (не требуются изменения в исходном коде защищаемых веб-приложений), безопасную инфраструктуру T1 Cloud, техническую поддержку 24х7, отсутствие затрат клиентов на дополнительные вычислительные мощности, дорогостоящее ПО и содержание узкоспециализированных специалистов по ИБ. Сервис полностью построен на российских решениях, включенных в реестр отечественного ПО.

«В 2022 г. ландшафт киберугроз серьезно изменился по количественным и качественным показателям. Несмотря на это, в условиях повышенных нагрузок наши решения подтвердили свою надежность. Новый облачный сервис T1 Cloud и SolidSoft сочетает различные механизмы защиты и контролирует работу приложений в разрешенных сценариях. Система раннего подавления ложных срабатываний экономит время аналитиков и дает возможность сосредоточиться на значимых событиях. Все это позволяет максимально эффективно отражать кибератаки», – отметил Сергей Лахин, коммерческий директор SolidSoft.

«По данным аналитиков, большая часть сетевых атак приходится на веб-приложения. Все организации, чье взаимодействие с партнерами или потребителями происходит через сеть Интернет, сталкиваются с рисками в сфере кибербезопасности. Сервис SolidWall WAF в облаке T1 Cloud обеспечивает автоматический мониторинг угроз и защиту от сетевых атак, что критически важно в условиях массированных кибератак», – сказал Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud.

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Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в группу «Т1». Сегодня заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1Cloud соответствует законодательству России о персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных по первому уровню защищенности.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех».

SolidSoft – разработчик продуктов по защите веб-приложений. Компания была основана в 2014 г. на базе независимой лаборатории безопасности SolidLab, которая занимается анализом защищенности информационных ресурсов, настройкой средств защиты, организацией процессов DevSecOps, мониторингом и реагированием на инциденты. Основной продукт компании SolidSoft — интеллектуальный сетевой экран для защиты веб-приложений SolidWall WAF. Решение защищает критичные веб-ресурсы от внешних атак и дает возможность контролировать сценарии использования приложений. SolidSoft предоставляет технологии защиты веб-приложений организациям в госсекторе, телекоме, промышленности, энергетике, а также банкам и страховым компаниям в России и за рубежом. Компания SolidSoft является резидентом ИТ-кластера «Сколково».