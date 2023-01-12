«Росатом» помогает проводить цифровую трансформацию энергетики и ЖКХ в центральной России

АО «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») завершил первые этапы цифровизации ресурсоснабжения и городского хозяйства в трех областях центральной России. Пилотные проекты с применением собственного программного комплекса для энергетики и ЖКХ «Цифровое теплоснабжение» реализованы на территории Воронежа, Липецка и Курчатова (Курская область). Результатом цифровой трансформации станет повышение эффективности работы энергетического и теплосетевого комплекса, сокращение потерь и нештатных ситуаций и аварийности. Об этом CNews сообщили представители РИР.

В частности, в Воронеже создана цифровая база данных по объектам теплопотребления, автоматизирован процесс корректировки режимов в одном из микрорайонов города, создана возможность контроля и оценки качества очного обслуживания клиентов в режиме «онлайн». Для более эффективного контроля за подготовкой зданий к отопительному сезону сформированы цифровые паспорта теплопринимающх установок (ТПУ) в многоквартирных домах и социальных объектах. В ходе проекта запущен модуль «Центральная панель» с отображением информации в трех основных разрезах: устранение инцидентов и аварийных ситуаций, подготовка к осенне-зимнему периоду, работа с обращениями и жалобами жителей города. Доступ к модулю имеют работники филиала ПАО «Квадра» «Воронежская генерация» (входит в РИР), сотрудники органов власти и уполномоченные лица.

В Липецке развернуты такие модули «Цифрового теплоснабжения», как «Центральная панель», «Топливно-энергетические балансы», «Анализ режимов». Они позволяют строить нормативные и фактически балансы распределения теплоносителя и тепловой энергии по потребителям, оперативно выявлять утечки, тепловые потери. Также в программном комплексе применяются элементы искусственного интеллекта, позволяющие сверять текущие показания потребления или расхода ресурсов с нормативными или средними вплоть до одного раза в минуту. Система сама уведомит пользователей, если будут выявлены отклонения. В результате повышается эффективность работы предприятия и скорость реагирования на нештатные ситуации – например, порывы трубопроводов.

В Курчатове внедрена система диспетчеризации объектов теплоснабжения МУП «ГТС». Она позволяет в режиме «онлайн» показывать все необходимые параметры работы: давление, текущая температура воды и теплоносителя, расход ресурсов и т.п. В дальнейшем планируется установка ключевых модулей «Цифрового теплоснабжения» и тиражирование на другие объекты города.

Ускоренное развитие сферы ЖКХ, как и других секторов отечественной экономики, напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу. Руководство страны ставит задачу в ближайшие 10 лет обеспечить массовое внедрение систем искусственного интеллекта, в том числе в сфере муниципального управления. РИР принимает активное участие в этой работе.

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АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 30 городах от Мурманска до Сахалина.