Более 48 тыс. проверок автобусов проведено с помощью искусственного интеллекта

С декабря 2022 г. нейросеть выявляет внешние дефекты рейсовых автобусов через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Московской области цифровой контроль за состоянием пассажирского транспорта заработал в августе прошлого года. За это время проведено порядка 220 тыс. осмотров. Из них, начиная с декабря, более 48 тыс. проверок провела нейросеть», – отметила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Сегодня искусственный интеллект в онлайн-формате анализирует состояние транспортных средств по нескольким критериям: повреждения кузова, бампера и стекла, наличие ржавчины.

Ответственный исполнитель транспортной компании делает фотографии и загружает их в мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Далее фотографии обрабатываются нейронной сетью, и выявленные дефекты проходят дальнейшую модерацию. После чего перевозчику поступает задание по их устранению.

С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» проводится предрейсовый контроль 12,5 тыс. автобусов Московской области.