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«Алабуга девелопмент» расширяет сеть подрядчиков и поставщиков с помощью B2B-Center

«Алабуга девелопмент» приняла решение о переводе закупочной деятельности на электронную торговую площадку B2B-Center. С помощью ЭТП компания планирует увеличить охват и расширить сотрудничество с потенциальными подрядчиками и поставщиками, обеспечить оптимальные закупочные цены.

«Алабуга девелопмент» является дочерней компанией ОЭЗ ППТ «Алабуга» и оказывает услуги в комплексном управлении строительством. Выступает генеральным застройщиком промышленных площадей для особой экономической зоны «Алабуга», которая объединяет 57 резидентов и 33 действующих производства. Среди перспективных проектов девелопера: строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ «Новгородская», индустриальный парк «Этилен-600» и многие другие.

Объём запланированных инвестиций на 2023 г. порядка 50 млрд руб. В связи с увеличением количества объектов строительства, а также необходимостью охвата большего числа участников конкурсов из разных регионов страны «Алабуга девелопмент» приняла решение о сотрудничестве с B2B-Center. С помощью площадки планируется находить новых поставщиков и подрядчиков по всем видам строительных работ: от земляных работ и благоустройства до АСУТП и видеонаблюдения.

Во время тестирования «Алабуга девелопмент» уже провела на ЭТП закупочные процедуры на сумму более 4,8 млрд руб. Среди преимуществ площадки в компании отметили удобный и понятный интерфейс, возможность настройки связи с ERP-системой для автоматизации и упрощения закупочного процесса, доступ к базе из более 600 тыс. поставщиков, получение выгодных предложений от рынка и оптимизация закупочных цен до 20%.

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