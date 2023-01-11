НМЖК автоматизировал управление складами с помощью решений SAP

На Нижегородском масложировом комбинате (НМЖК) завершился проект цифровизации складского комплекса на базе SAP EWM. Решение было спроектировано, реализовано и запущено в эксплуатацию за 6 месяцев. Партнером по внедрению выступила компания Novardis.

На НЖМК расположены вспомогательные склады, совмещенные с производством, и склад готовой продукции, предназначенный для хранения и отгрузки товаров клиентам. До старта цифрового проекта на предприятии использовалась складская система, которая не охватывала процессы вспомогательных складов и не позволяла оперативно вносить необходимые изменения. Компании требовалось решение, охватывающее процессы всех складов предприятия, и в котором будут реализованы критичные бизнес-требования складской логистики, в том числе: прослеживаемость готовой продукции от производства до клиента, комплектация продукции с учётом ее характеристик и требований клиента, оптимальная последовательность погрузки. Решение необходимо было реализовать без уменьшения пропускной способности склада, с сокращением показателей холостых пробегов и на качественно более высоком уровне автоматизации процессов.

В результате внедрения SAP EWM все процессы складского комплекса автоматизированы и реализованы в одной системе. С помощью бесшовной интеграции SAP ERP и EWM справочная информация, документы, данные о перемещениях мигрируют между системами, формируя единый прозрачный контур бизнес-процессов. Теперь каждый процесс стал максимально контролируемым и управляемым, а благодаря высокому уровню автоматизации влияние человеческого фактора на складские процессы удалось значительно снизить.

После запуска в промышленную эксплуатацию системы SAP EWM объем грузопереработки НМЖК уже достиг более 1,6 тыс. тонн в сутки и может быть увеличен исходя из потребностей предприятия. Новая система для управления процессами склада, в отличие от ранее используемой системы, дает возможность компании гибко и оперативно внедрять необходимые изменения, а также продолжать масштабировать решение на другие склады ГК НМЖК.

«Внедрение SAP EWM стало новым витком событий в складской логистике ГК НМЖК. Выход на новый качественный уровень. Обеспечили сквозной контроль всех процессов в складской логистике, планирование и оптимизацию ресурсов. За короткий срок мы вышли на плановые показатели. Благодаря SAP EWM мы обеспечили себе хороший фундамент, площадку для дальнейшего развития и оптимизации складских процессов», – сказал Владимир Груздев, заместитель генерального директора по логистике ГК НМЖК.

«Уровень автоматизации предприятия влияет на ряд факторов, определяющих эффективность компании: скорость операций, точность и оперативность поступающей информации. Решение SAP EWM позволяет компаниям значительно повысить качество управления складскими операциями и полностью контролировать процессы», − отметил Павел Соловьев, заместитель директора по консалтингу Novardis.