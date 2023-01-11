Navicon и Yandex Cloud расширили сотрудничество

Navicon и облачная платформа Yandex Cloud объявили о расширении партнерства в области инфраструктурного ПО и сервисов. Благодаря этому сотрудничеству российские компании получат более простой и быстрый доступ к постоянно развивающимся аналитическим технологиям.

Компании уже реализовали несколько успешных проектов в области внедрения инфраструктурных и платформенных сервисов для хранения и обработки данных. Недавно Navicon перенесла хранилище данных (DWH) в облако Yandex Cloud для компании Faberlic. По итогам проекта сотрудники Faberlic получили возможность работать с огромными массивами данных в привычном режиме на новой площадке.

В этом же году Navicon начала предоставлять клиентам часть собственных аналитических разработок в облачной инфраструктуре Yandex Cloud по модели SaaS. Это открыло новые возможности для российских компаний, которые могут в сжатые сроки и без капитальных затрат разворачивать аналитические решения и переходить на data-driven-подход к управлению бизнесом. Параллельно команда Navicon одной из первых среди партнеров Yandex Cloud подтвердила свою экспертизу в технологических специализациях платформы Yandex Cloud Infrastructure & DevOps и Data Platform.

Аттестация по специализации Infrastructure & DevOps доказывает, что интегратор умеет настраивать и разворачивать инфраструктуру Yandex Cloud, применять все сервисы, необходимые для тестирования и запуска приложений на базе Yandex Cloud, а также подход CI/CD в управлении облачной инфраструктурой. В свою очередь, специализация по Data Platform подтверждает опыт и экспертизу Navicon в создании масштабных аналитических решений на основе Greenplum, ClickHouse, PostreSQL, Apache Kafka, Apache Hadoop и других сервисов, доступных в облаке Yandex Cloud. На основе представленных в облаке технологий компания может выстраивать архитектуру сложных аналитических решений: хранилищ данных, BI-систем, озер данных с пакетной и потоковой обработкой массивов больших данных (Big Data).

«В облаке Yandex Cloud представлен сбалансированный набор SaaS-сервисов, которые позволяют выстраивать высокопроизводительные современные аналитические решения для компаний любого масштаба и любой отрасли: СУБД PostgreSQL, Greenplum и ClickHouse, собственный BI-сервис DataLens, который бесшовно работает со всеми перечисленными СУБД, и многие другие технологии и инструменты. Наши клиенты ценят облачную платформу Yandex Cloud за широкую функциональность, гибкость, большой выбор open source сервисов и возможность оптимизировать ресурсы на внедрение BI», – сказал Максим Шляпнев, директор по развитию BI-направления Navicon.

«Команду Navicon отличает обширный опыт работы с облачными технологиями, а также глубокая экспертиза в области аналитики данных и построения комплексной ИТ-инфраструктуры в российских и зарубежных компаниях. Успешное прохождение аттестации Yandex Cloud подтверждает, что Navicon может оказывать клиентам услуги сопровождения и поддержки на уровне лучших мировых практик. Уверена, что впереди нас ждут новые интересные проекты», – сказала Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнёрами Yandex Cloud.