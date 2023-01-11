CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке ПО проекта комплексной автоматизации балансовой зоны

В рамках утвержденного проекта комплексной автоматизации балансовой зоны в Вологодской области «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного модуля «ИУСЦИФРА. Реализация газа. Диспетчерское управление» на базе собственной информационно-управляющей системы ИУСЦИФРА.

Реализация проекта позволит организовать полный телеметрический контроль за поставкой и реализацией газа потребителям всех категорий, а также обеспечит безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования за счет установки абонентам интеллектуальных систем учета газа и интегрированных с ними систем безопасного использования газа.

В качестве пилотной определена балансовая зона «Врагово», включающая 735 потребителей-физических лиц и 15 потребителей-юридических лиц. Реализация пилотного проекта даст практический опыт интеграции и решения технических, технологических, организационных и управленческих задач для последующего масштабирования проекта внедрения интеллектуальных счетчиков учета газа (ИСУГ) на территории Российской Федерации с использованием российских технологий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Агентство радиационной и химической защиты поймали на попытке купить за 230 млн руб. 2 тыс. российских ПК заранее известного производителя

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

Банк Дом.РФ внедрил российскую систему для выявления неплатежеспособных клиентов

Россиянам не вернут 360 миллионов за неоказанную техподдержку сбежавшей из страны VMware

Крупнейший металлургический комбинат России отказался от Zoom и Skype

Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще