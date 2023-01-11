«Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке ПО проекта комплексной автоматизации балансовой зоны

В рамках утвержденного проекта комплексной автоматизации балансовой зоны в Вологодской области «Газпром межрегионгаз инжиниринг» приступил к разработке программного модуля «ИУСЦИФРА. Реализация газа. Диспетчерское управление» на базе собственной информационно-управляющей системы ИУСЦИФРА.

Реализация проекта позволит организовать полный телеметрический контроль за поставкой и реализацией газа потребителям всех категорий, а также обеспечит безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования за счет установки абонентам интеллектуальных систем учета газа и интегрированных с ними систем безопасного использования газа.

В качестве пилотной определена балансовая зона «Врагово», включающая 735 потребителей-физических лиц и 15 потребителей-юридических лиц. Реализация пилотного проекта даст практический опыт интеграции и решения технических, технологических, организационных и управленческих задач для последующего масштабирования проекта внедрения интеллектуальных счетчиков учета газа (ИСУГ) на территории Российской Федерации с использованием российских технологий.