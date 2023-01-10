Московскими электронными услугами и сервисами за год воспользовались 629 млн раз

В 2022 г. услугами и сервисами портала мэра и Правительства Москвы mos.ru воспользовались 629 млн раз. Это на 157 млн, или 33%, больше, чем в 2021 г., сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Востребованность цифровых инструментов в столице растет впечатляющими темпами. Только в 2022 г. онлайн-услугами и сервисами на mos.ru воспользовались 629 млн раз, а за все время — уже 2,9 млрд раз. Одновременно мы расширяем возможности городской платформы — за год оцифровали или модернизировали больше 100 услуг», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, увеличивается и аудитория портала: в 2022 г. к нему присоединились более 600 тыс. человек. Общее число зарегистрированных пользователей сейчас превышает 15,1 млн.

В 2022 г. портал mos.ru вновь подтвердил звание лучшей в России экосистемы, объединяющей сотни цифровых сервисов для жителей. Третий год подряд Москва становится лидером рейтинга качества предоставления электронных услуг. Как отметили в московском Департаменте информационных технологий, столица не только сохранила лидерство, но и улучшила показатели по сравнению с прошлым годом, набрав 95,84 балла из 100 возможных.

Город также занял первое место в стране по доле жителей, получающих государственные и муниципальные услуги онлайн. По данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются уже 97,5% горожан. За последние пять лет этот показатель увеличился на 30 процентных пунктов.

Опыт Москвы высоко оценили на всероссийском конкурсе лучших региональных практик и проектов цифровой трансформации. Столица получила приз в номинации «Самый амбициозный проект» за переход к проактивному предоставлению услуг и созданию суперсервисов.

На портале mos.ru представлено более 380 электронных услуг и сервисов практически для любых повседневных задач — от заботы о здоровье до решения вопросов, связанных с коммунальным хозяйством, и др.

В числе самых востребованных электронных сервисов портала mos.ru — «Электронный дневник школьника» (более 176,5 млн обращений), «Электронная медицинская карта» (более 160,7 млн обращений), «Запись к врачу» (более 79,3 млн обращений), «Прием показаний приборов учета воды и тепла» (более 67,6 млн обращений) и «Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже» (более 43,7 млн обращений).

Среди электронных услуг у горожан наиболее востребованы запись в кружки и секции (более 3,3 млн обращений), получение доступа к электронной медицинской карте (более 1,1 млн обращений), оформление пропуска на въезд грузового транспорта (более 647 тыс. обращений), оформление ежемесячного пособия в форме ежемесячной денежной выплаты на ребенка (более 520 тыс. обращений) и подача заявления на предоставления питания за счет средств бюджета города Москвы (более 400 тыс. обращений).

Столичные ценностно ориентированные сервисы в 2022 г. стали удобнее и полезнее для горожан. Например, у пользователей благотворительного сервиса появилась возможность одновременно перечислить средства сразу на несколько программ (даже на все представленные в отдельной категории). Благодаря этому сделать выбор и помочь тем, кому необходима поддержка, стало еще проще. В сервисе «Библиотеки Москвы» добавили пуш-уведомления о статусе бронирования книг и удобную афишу событий в городских читальнях. Кроме того, в личном кабинете портала mos.ru запустили удобный виджет, который поможет книголюбам оперативно получать информацию о забронированных изданиях, отслеживать статусы заказов и продлевать срок хранения книг.

В сервисе «Вместе с культурой» расширили информацию о доступных для аренды помещениях: так, пользователи могут сразу узнать, есть ли на территории парковка, доступны ли на площадке вайфай, кейтеринг и др.

В сервисе «Вывоз ненужных вещей» расширили каталог предметов, доступных для отправки на переработку. Теперь, помимо крупной бытовой техники и металлических предметов, в списке есть мебель и мелкая бытовая техника.

Впервые в России столица перевела в электронный вид услуги подачи заявления на ежемесячное пособие для детей в возрасте от нуля до трех и от восьми до 18 лет. Для тех, кому нужна помощь социальных работников, предусмотрели возможность подать онлайн-заявку на получение социального обслуживания на дому или в стационаре.

Завершился перевод в цифровой формат всех 28 услуг в сфере жилья и имущества. Воспользоваться ими можно в любое удобное время и с любого устройства с выходом в интернет.

Упростили и подачу заявления на получение компенсации части платы в детских садах, оформление пропусков на въезд грузового транспорта и продление парковочных разрешений. Учащиеся теперь могут подать заявку на участие в государственной итоговой аттестации (ГИА) вне срока и при необходимости скорректировать свои данные в реестре участников ГИА.

Для студентов появилась опция онлайн-оформления справки при назначении государственной социальной стипендии, причем срок выдачи справок сократился в два раза — с 14 до семи дней. А для жителей всех льготных категорий добавили возможность подать электронное заявление на выпуск карты москвича.