«Корус консалтинг» создал корпоративный портал для объединения сотрудников компании We-On Group

ГК «Корус консалтинг» внедрила в компании «Ви-Он» корпоративный портал K-Team на базе «1С-Битрикс24». Платформа стала единой точкой доступа к внутренним сервисам и информации, объединила команду, упростила работу с документооборотом компании, включая систему ознакомления с нормативными актами и регламентами. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус консалтинг».

«Ви-Он» (We-On Group) выполняет услуги генерального проектирования с использованием технологий BIM-моделирования, а также проектной документацией и всем циклом ее согласования, проводит экспертизу проектной документации и выполняет функции технического заказчика. Офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, штат – 300 человек. Руководство постоянно улучшает внутренние процессы, мотивирует и развивает команду, объединяет коллег из разных городов. В We-On Group уже работал корпоративный портал «1С-Битрикс24», но сотрудники им почти не пользовались из-за неудобства и нехватки нужной функциональности.

Проанализировав потребности команды, руководство решило перенести процессы на новую, более гибкую и современную платформу. После оценки стоимости, сроков внедрения и функциональных возможностей, компания выбрала корпоративный портал K-Team от «Корус консалтинг» на базе привычного «1С-Битрикс24».

Команда завершила первые два релиза проекта: разработала архитектуру нового портала, перенесла данные со старой площадки, изменила дизайн в соответствии с фирменным стилем компании. Настроила интеграцию с внутренними информационными системами Active Directory и «1С:ЗУП» для синхронизации списка пользователей и структуры компании. Эксперты «Корус консалтинг» внедрили более 20 модулей: справочник контактов, базу знаний, новости, опросы, удобный мессенджер, задачи, хранение и редактирование документов, проекты, профиль сотрудника, сервисы компании и многое другое. Для диалога с руководителями создали раздел «Прямая линия», где каждый пользователь может задать свой вопрос генеральному и техническому директорам. Также есть календарь мероприятий, карта офиса с поиском коллег, раздел «Новому сотруднику» и Priority We-On club с различными корпоративными предложениями.

Интранет K-Team стал единым рабочим и информационным пространством, объединившим сотрудников We-On Group. Внутренние сервисы стали более доступными и прозрачными, сократилось время на поиск контактов и информации. Таргетирование новостей повысило интерес персонала к сообщениям компании, мероприятиям, специальным предложениям. В данный момент проектная команда наполняет корпоративный портал контентом и собирает обратную связь от ключевых пользователей. В планах – добавить на портал адаптацию новых сотрудников, магазин корпоративных подарков, улучшить раздел с идеями сотрудников.

«Работа над проектом еще не закончена, но мы уже видим результат – улучшилась коммуникация коллег, сократились потери рабочего времени сотрудников на рутинные задачи и поиск информации, выросло число доступных корпоративных сервисов», – сказал Антон Бобров, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус консалтинг».

«Мы всегда говорим, что главная ценность We-On Group – люди. Для нас действительно важно, чтобы команда чувствовала себя комфортно, ведь от этого зависит успех нашей компании. Наши сотрудник должны иметь возможность свободно, легко и быстро получать доступ к любой нужной информации, документам, сервисам, системам лояльности. Численность персонала растет ежегодно, мы также открываем новые региональные офисы и хотим, чтобы сотрудники, независимо от региона работы, имели доступ к достоверной информации о событиях в компании. Поддержка персонала и создание удобного единого рабочего пространства послужило толчком для создания портала. А главное, что мы на этом не останавливаемся, принимаем пожелания, учитываем пользовательское поведение и запросы, чтобы продолжать улучшать сервис, а вместе с ним и комфорт для сотрудников», – отметил Кирилл Чебаков, генеральный директор We-On Group.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., и реализовала с тех пор более 1300 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1000 сотрудников.