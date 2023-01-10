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Чат-бот «Самострой.net» обработал более 7000 запросов от жителей

Сервис «Самострой.net» создан для проверки признаков самовольного строительства. Он был запущен в августе 2021 г., за это время жители города направили через него более 7000 запросов. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

«Сервис пользуется популярностью у москвичей – с момента запуска бота через него направили более 7000 запросов, которые были обработаны специалистами. В 576 случаях признаки самовольных построек были подтверждены. Чат-бот позволяет своевременно распознать самострой и в дальнейшем избежать покупки или аренды незаконного объекта. Кроме того, для предупреждения самостроя и выявления его на раннем этапе строительства мы планируем добавить новый раздел, через который можно узнать, законно ведется строительство или нет», – сказал Иван Бобров.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили, что чат-бот представляет собой удобный и простой в использовании цифровой инструмент, который оперативно обрабатывает стандартные запросы о наличии или отсутствии данных о самовольном строительстве и позволяет получить нужную информацию в несколько кликов.

Чтобы проверить объект, необходимо в мессенджере Telegram найти бот под названием «Самострой.net», нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта, уточнить его можно онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра. Далее сервис проверит информацию и даст пользователю соответствующий ответ: «на данном участке находится объект самовольного строительства», «по данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены».

Если бот укажет, что информация о самострое отсутствует, можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости по электронной почте.

Сервис «Самострой.net» создан Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий Москвы.

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