«БФТ-холдинг» продолжает модернизацию систем линейки АЦК

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, расширил портфель решений, работающих в связке с линейкой систем АЦК. Пользователям теперь доступны новая система «БФТ.ТОП» для оперативной электронной подписи документов, а также расширенная функциональность блока учета кредиторской задолженности. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Новая система «БФТ.ТОП» – это полноценный «цифровой ассистент» руководителя регионального финансового органа, который помогает ему собирать нужные документы из интегрированных информационных систем и оперативно подписывать их электронной подписью.

Предпосылкой к разработке системы стала современная практика цифрового управления, которая в последние годы сложилась в финансовых органах страны. Так, юридически значимый электронный документооборот все глубже проникает в повседневную работу, а к руководителям предъявляется все больше требований к оперативности принятия решений. В связи с этим важно снабдить их надежным цифровым инструментом, способным быстро закрывать задачи по безбумажному подписанию документации.

Система «БФТ.ТОП» функционирует в связке с системами «АЦК-финансы», «АЦК-планирование» и «АЦК-госзаказ» и работает по принципу «трех кликов». Так, на первом этапе руководитель авторизуется в системе, благодаря чему его учетная запись автоматически связывается с необходимыми ИТ-системами. На втором этапе по принципу единого окна он получает доступ ко всем нужным документам. Здесь он может воспользоваться инструментами поиска, фильтрации или сортировки документов по тематическим папкам, а также выставить удобные ему классы документов. На третьем этапе руководитель может либо подписать выбранный документ, либо отказаться от его подписания. При этом система предложит ему выбрать причину отказа, чтобы обосновать свое действие.

В функциональность системы «БФТ.ТОП» входит ряд востребованных возможностей. Среди них – просмотр документов со всеми их реквизитами и вложениями, определение приоритета, массовое подписание списка документов, просмотр ранее наложенных подписей с проверкой, передача информации о наложении подписи в системы-источники и многие другие возможности. По итогам внедрения системы финансовый орган получает единую точку входа и контроль над процессом подписания документов в «цифре».

Еще одним новшеством в продуктовом семействе систем «БФТ-холдинга» стала реализация расширенных возможностей подсистемы учета кредиторской задолженности в условиях обязательного электронного актирования. Предпосылкой к разработке стали изменения в 44-ФЗ «О контрактной системе», которые обозначают электронное актирование в качестве обязательного условия исполнения контрактов, заключенных по результатам электронных процедур. Новые правила обязывают заказчика и поставщика оформлять документы о приемке в электронной форме через единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС).

Благодаря реализованной функциональности информация о наложенной электронной подписи на документ поступает из ЕИС через систему «АЦК-госзаказ» в «АЦК-финансы». Далее система сможет отобразить большой блок связанной информации, необходимой для компетентного управленческого анализа. В его составе – факт проведенной оплаты, информация об исполнении контракта, проверка данных на соответствие с данными ЕИС, фиксация результатов сверки. Помимо этого, система также сформирует отчетность по исполнению контрактов в разрезе фактов поставки или по кредиторской задолженности.

По итогам внедрения решения сотрудники финансового органа смогут сэкономить время на выявление несоответствий между данными из ЕИС и «АЦК-финансы», а также минимизировать количество ошибок, связанных с человеческим фактором, при выполнении такой сверки.

«Работа по развитию линейки наших систем – постоянный проект “БФТ-xолдинга”. Сегодня системы “АЦК-финансы”, “АЦК-госзаказ”, “АЦК-планирование” и решения, которые работают на их связке, внедрены в финансовых органах 26 регионов страны. Мы сконцентрированы на том, чтобы вовремя отслеживать все изменения законодательства и предлагать нашим пользователям эффективные цифровые инструменты для решения их повседневных задач», – сказал Алексей Тихонов, директор Департамента финансовых систем «БФТ-холдинга».

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За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.