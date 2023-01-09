Омская область продолжает переход на ОС Astra Linux

Омская область продолжает сотрудничество с ГК «Астра» и переход на отечественную операционную систему Astra Linux. В ходе поэтапной реализации плана ИТ-импортозамещения правительство региона дополнительно приобрело 10 тыс. лицензий на ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

«На сегодняшний день часть серверного оборудования и рабочих мест сотрудников регионального правительства и подведомственных учреждений Омской области уже переведены на Astra Linux Special Edition. Новые 10 тыс. лицензий ОС Astra Linux позволят быть еще на шаг ближе к полному ИТ-импортозамещению наиболее важных структур в регионе. Это обеспечит безопасность ключевых систем, что в настоящее время является одной из главных задач», — отметил министр цифрового развития и связи Омской области Андрей Ключенко.

Продукты ГК «Астра» внедряются в инфраструктуру Правительства Омской области с 2019 г. При реализации проекта перехода на отечественные решения было эффективно организовано взаимодействие обновленной ИТ-инфраструктуры с уже имеющимися продуктами и всеми ресурсами, с которыми на тот момент работали сотрудники органов власти. Многие унаследованные программные и аппаратные продукты, а также некоторые автоматизированные федеральные и ведомственные системы изначально создавались для применения только в среде иностранной ОС. Для решения этой ситуации были подобраны совместимые с Astra Linux отечественные аналоги, а также проводится поэтапное обучение пользователей и администраторов на местах.

Сегодня для многих сотрудников органов власти работа с отечественной ОС уже знакома. Она позволяет им эффективно выполнять все необходимые задачи. Адаптация к российской ОС у тех, кто только начнет ею пользоваться, пройдет достаточно быстро и комфортно. По функционалу Astra Linux не уступает зарубежным аналогам. А для удобства новый интерфейс можно настроить так, чтобы все выглядело, как в привычных иностранных версиях.

«Омская область является нашим давним хорошим партнером. Данный проект относится к ряду наиболее успешных примеров демонстрации возможности практического перехода органов власти на отечественное ПО. Российская ОС Astra Linux одна из лучших на рынке. Причин, по которым органы власти, госкорпорации и различные организации выбирают именно ее, достаточно. Это и положительный опыт организаций в части миграции и применения ОС, возможность сохранить необходимый функционал, удобный интерфейс, простота настройки и администрирования, нетребовательность к производительности ПК, безопасность, быстрая и качественная техподдержка и многое другое. Мы, безусловно, планируем развивать наше сотрудничество с регионом и в дальнейшем», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».

В Омской области большое внимание также уделяется обучению ОС Astra Linux в образовательных учреждениях. В Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) студенты изучают ОС Astra Linux в рамках учебных дисциплин. Некоторые из них уже имеют сертификат от ГК «Астра», участвуют в проекте «Астра-карьера». В 2022 г. одна студентка ОмГТУ вошла в число победителей-стипендиатов программы «Астра-стипендия». Она будет получать стипендию от компании-разработчика. ОС Astra Linux изучают также и в Омском автотранспортном колледже. Кроме того, авторизацию от ГК Астра получил «Учебный центр ДиЭй». Многие образовательные организации региона заинтересованы в сотрудничестве с ГК «Астра», при этом не только в обучении студентов, но и переводе на ОС Astra Linux своей инфраструктуры.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.