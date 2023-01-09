Лесозаготовительная компания сократила расходы на топливо с помощью оборудования пермского разработчика Galileosky

Компания «Геосервис» установила топливные датчики с терминалами Galileosky на транспортные средства одного из лидеров целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли. Решение по отслеживанию данных помогло заказчику оптимизировать затраты на топливо. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

Лесозаготовительные предприятия сталкиваются с проблемами в передаче данных с транспорта, так как работы зачастую проходят в лесу вдали от крупных дорог и сотовой GSM-связи. Водители используют отсутствие контроля за учетом топлива для личного обогащения и завышают показатели расхода топлива. Поэтому лесозаготовительная компания обратилась к интегратору «Геосервис» с запросом на разработку комплексного решения для сквозного учета топлива на всем предприятии.

Ранее компания уже пыталась внедрить систему учета, но за несколько лет не получила нужный результат. Интегратору решений Galileosky необходимо было обеспечить сбор и хранение данных телеметрии в условиях отсутствия постоянной сотовой GSM-связи, разработать систему мониторинга для автопарка заказчика, а также исключить возможность завышения показателей расхода топлива.

Для решения поставленных задач на лесозаготовительной технике, работающей в лесу (харвестеры и форвардеры), установили терминалы Galileosky 7.0 Wi-Fi, которые накапливают данные в отсутствии сети. Когда связь появляется, данные с терминалов выгружаются сразу на сервер мониторинга с помощью GPRS или на ближайший сборщик данных – это служебные внедорожники, лесовозы и бензовозы, на которых установлены терминалы Galileosky 7x HUB и Galileosky Base Block HUB. Для обеспечения связи в зоне отсутствия GSM заказчик организовал пункты спутниковой связи, вокруг которых имелось покрытие Wi-Fi. Интегратор решил вопрос со сбором и хранением информации вне сети с помощью приборов Galileosky 7x Wi-Fi Hub.

Чтобы контролировать объем заправленного и слитого топлива, инженеры установили цифровой топливный датчик в бензобаки транспортных средств. На бензовозах установили топливораздаточный модуль для дозированной выдачи топлива по специальным картам. На топливную магистраль транспортного средства установили датчик расхода дизельного топлива, подключенный к оборудованию сбора данных. Контроль расхода вычисляется как разница между объемом топлива, прошедшим через камеру подачи, и объемом топлива, возвращенным в бак через камеру «обратки».

«Геосервис» также создал CRM-систему для сервисной службы. Поскольку специалисты часто работают в лесу без GSM-связи и доступа в Интернет, было разработано мобильное приложение с возможностью редактирования заявок в оффлайн-режиме для оперативного решения задач.

Внедренная схема позволила собирать данные и выгружать их на сервер мониторинга с задержкой не более 48 часов. Благодаря работе с «Геосервисом» на базе терминалов Galileosky лесозаготовительная компания не только сократила расходы, но и внедрила сквозной учет топлива на всем предприятии.

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Galileosky – российский вендор, разработчик оборудования для цифровизации транспорта. У пермской компании более 500 партнеров (системных интеграторов) во всех регионах России. Мощность производства составляет более 150 тыс. единиц приборов в год. «Галилеоскай» входит в топ-30 крупнейших российских компаний-разработчиков решений для цифровизации транспорта (CNews Analytics, 2021).