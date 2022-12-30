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ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки

Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» – ПО «Электроприбор» – завершило проект по цифровой трансформации токарного участка, в результате которого продуктивность станков с ЧПУ увеличилась в два раза за счет внедрения ERP-системы собственной разработки «Платон». Решение позволило оперативно собирать данные с оборудования, производить расчет и анализ эффективности работы станков.

ERP-система «Платон» обеспечивает киберфизическую совместимость оборудования и персонала посредством концепции «Интернет вещей», наличие цифровых двойников изделий, а также поддержку принятия решений с использованием экспертных систем.

«Суммарный экономический эффект от цифровой трансформации процессов на предприятии за три года составил 43,5 млн руб. В результате удалось провести оптимизацию производства, увеличить количество техпроцессов и выпуск печатных плат», – сказал генеральный директор ПО «Электроприбор» Алексей Трошин.

Управление производством на базе «Платона» начинается с планирования изделий и включает в себя MRP-решение по расчету потребностей в деталях и сборочных единицах. Решение также обеспечивает цифровой контроль производства с детализацией до станков с ЧПУ, где движение и трансформация материального потока определяет автоматический сбор затрат и их цифровой анализ с детализацией до каждой запускаемой в производство партии деталей.

В составе холдинга «Росэлектроника» ПО «Электроприбор» входит в концерн «Автоматика».

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