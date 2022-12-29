HRlink: 2023 г. будет определяющим для рынка кадрового ЭДО

Разработчик платформы кадрового ЭДО HRlink прогнозирует рост рынка в восемь раз в 2023 г. К 2025 г., считают в компании, безбумажный HR станет обязательным. К 2027 г. число пользователей КЭДО достигнет потолка в 55 млн человек. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

В HRlink подсчитали, что на сегодняшний день в России число пользователей сервисов кадрового ЭДО — около 700 тыс. человек. Это в основном сотрудники крупных компаний — цифровых лидеров своих отраслей. Впрочем, в последние полгода, после весеннего бумажного кризиса в стране, системами безбумажного HR заинтересовался и СМБ-сегмент. Тем более, программа поддержки малого и среднего предпринимательства от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) позволяет компаниям приобретать софт с 50% скидкой.

Уже в 2023 г., прогнозируют в HRlink, количество пользователей кадрового ЭДО вырастет почти в восемь раз, до 5,5 млн человек. По мнению Дмитрия Махлина, партнера и директора по развитию HRlink, этому будет способствовать несколько факторов.

Прежде всего, рынок созрел для масштабных инициатив в сфере безбумажного HR. C начала 2022 г. в российском бизнесе существенно выросла доля удаленных работников, с которыми обмениваться бумагами дорого и долго. Новаторы и лидеры отраслей, в числе которых большинство крупнейших работодателей России, уже начали переход на кадровый ЭДО — многие из них готовы открыто показывать результаты и давать обратную связь о продуктах и вендорах. В 2023 г., опираясь на их опыт и практику, оцифровкой кадрового делопроизводства займутся «последователи», а затем и «консерваторы» — к 2025 г. около 70% компаний будут так или иначе задействовать сервисы безбумажного HR.

Параллельно будет совершенствоваться законодательство, связанное с обменом кадровыми документами. Этот процесс уже начался: так, утверждены единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой, а также формы их хранения. В компании ожидают, что в следующие несколько лет в электронный вид позволят переводить все кадровые документы, включая приказы об увольнении, акты о несчастных случаях на производстве и листы ознакомления с инструкциями по охране труда.

Кроме того, в процесс перехода на КЭДО включится госсектор. Уже сейчас заметен интерес государственных организаций к организации безбумажного кадрового делопроизводства, и в этом сегменте специалисты HRlink видят большие перспективы.

Наконец, будут дорабатываться сервисы кадрового ЭДО. В 2022 г. вендоры наращивали функциональность платформ, и сейчас на рынке представлено несколько продуктов, которые удовлетворяют большинству требований заказчиков к системам безбумажного HR. Конкуренция растет, и это способствует совершенствованию решений.

«Следующий год будет определяющим для рынка кадрового ЭДО еще и потому, что информированность потенциальных клиентов растет. Рынок развивается, и многие компании занимаются активной маркетинговой деятельностью. Увеличивается число отраслевых мероприятий. Работает сарафанное радио. Плюс HR-специалисты, которые работали в российских офисах зарубежных компаний и занимались безбумажным HR, сейчас переходят в отечественные команды. Они нередко запускают цифровые инициативы в бизнесе, который исторически не занимался инновациями», — сказал Дмитрий Махлин.

В HRlink считают, что большинство компаний перейдет на безбумажный HR к 2025 г. — примерно в эти же сроки он с большой долей вероятности станет обязательным для ряда отраслей. К 2027 г. в HRlink ожидают рост числа пользователей КЭДО до 55 млн человек. ***

HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.