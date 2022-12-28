WONE IT будет внедрять решения на платформе «Турбо»

Мультивендорная сервисная ИТ-компания полного цикла WONE IT и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений «Турбо», заключили партнерское соглашение. В его рамках интегратор планирует реализацию ERP-проектов и внедрение «Турбо бюджетирования» на платформе «Турбо». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

WONE IT специализируется на решении всех технологических задач – от анализа ИТ-ландшафта и подбора продуктов до их поставки, внедрения и поддержки.

«Турбо бюджетирование» является полнофункциональной системой класса CPM (Corporate Performance Management)/EPM (Enterprise Performance Management) и подходит для задач прогнозирования, планирования, бюджетирования, контроля эффективности работы предприятия. Входит в Единый реестр российского ПО. Решение работает на производительной платформе «Турбо Х», имеет возможность обработки больших массивов информации, а также может дорабатываться без программирования.

Александр Байков, директор департамента решений для бизнеса WONE IT: «Переход на отечественные продукты и внедрение решений для оптимизации бизнес-процессов – приоритетные задачи на ИТ-рынке. С добавлением в портфель продуктов “Турбо” мы можем лучше адаптироваться под запросы рынка и удовлетворить потребности самых различных его сегментов».

Константин Новиков, вице-президент «Консист бизнес групп»: «Мы видим большие перспективы в сотрудничестве с компанией WONE IT, обладающей большим опытом реализации сложных ERP-проектов, в том числе проектов в сфере управления финансами. Платформа “Турбо” обладает огромным потенциалом и позволит нашему новому партнеру решать актуальные задачи в корпоративном сегменте».

***

WONE IT – мультивендорная сервисная ИТ-компания полного цикла. Компания берет на себя решение технологических задач − от анализа ИТ ландшафта и подбора продуктов до их поставки, внедрения и поддержки. Опыт работы на российском рынке – более 20 лет.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и других, а также более 50 отраслевых партнерских разработок.

«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга и заказной разработки. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо» и линейки прикладных решений на ее основе. Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.