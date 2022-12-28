CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Поддержка ИТ-отрасли Техника
|

Подмосковье входит в топ-3 по количеству заявок на льготную ипотеку для ИТ-специалистов

В 2022 г. более 1800 сотрудников высокотехнологичных компаний Подмосковья подали заявки на получение ИТ-ипотеки. 70% заявок уже одобрены. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Банки одобрили 1300 заявок от подмосковных ИТ-шников на получение льготной ипотеки. По количеству поступивших заявок Московская область находится на втором месте в стране. Сейчас заключено 428 кредитных договоров на сумму более 3,8 млрд руб.», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Сотрудники ИТ-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по льготной ставке 5%.

Взять льготную ипотеку имеют право специалисты, работающие в аккредитованных Минцифры России компаниях, занятых в сфере информационных технологий. Возраст сотрудников должен быть от 22 до 44 лет. Зарплата – от 100 тыс. руб. или 150 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) в зависимости от региона.

Заявку на ипотеку для ИТ можно подать до конца 2024 г.

Подробная информация о Федеральной программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов размещена на Едином портале госуслуг.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ

Приложения «Госуслуг» под Android необходимо срочно обновить

Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика» состоится 16 февраля 2023 года

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще