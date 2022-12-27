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Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду

Российская компания Smart Engines объявляет о выпуске системы распознавания текста нового поколения. Она умеет находить документ на фотографии или скане и распознавать все текстовые данные на 102 языках. Решение является частью продукта Smart Document Engine, включенного в реестр российских программ. Собственная технология распознавания символов GreenOCR, используемая во всех продуктах компании, позволяет достигать высочайшей точности даже на некачественных фотографиях. ПО предназначено для замещения продуктов ABBYY и созданных на их основе решений, предлагаемых в России, а также другого иностранного ПО в корпоративном и государственном секторе. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Полнотекстовое распознавание является ключевым элементом ввода документов в системах электронного документооборота, управления бизнес-процессами, электронных архивах и RPA-системах. От скорости и точности извлечения данных напрямую зависит трудоемкость и возможная глубина автоматизации процесса обработки документов.

Разработанная система обеспечивает технологический суверенитет, так как в продукте для распознавания и обработки изображений не используется код Open Source и иностранные программные компоненты. На современном смартфоне весь процесс от фотографии до текста занимает три-четыре секунды, что делает планшетный сканер ненужным. Кроме распознавания система, автоматически обрезает, разглаживает сложенные документы и улучшает его изображение превращая телефон в мгновенный сканер. В серверных решениях на 32-ядерном HPC без применения GPU скорость полнотекстового распознавания достигает 15 страниц в секунду.

«Ранее в подобных задачах многие компании полагались на OCR решения компании ABBYY, но в начале 2022 г. после 30 лет работы в стране она неожиданно покинула Россию, исключив ряд продуктов из реестра российских программ. Это событие стало “черным лебедем” для отечественного рынка, создав существенные риски при реализации проектов цифровой трансформации, - сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. - Сейчас мы представили последний недостающий элемент и теперь в России есть все необходимые бизнесу технологии для распознавания документов».

Разработчикам и заказчикам технология распознавания текстовых документов доступна для встраивания в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения в составе программного продукта Smart Document Engine. Система функционирует без подключения к сторонним сервисам и внешним ресурсам, не требует GPU. Для распознавания не нужно наличие сети Интернет, все вычисления выполняются на центральном процессоре устройства и не требуют использования видеокарт.

Кроме привычных языков, базирующихся на кириллических и латинских алфавитах, распознает арабский, армянский, греческий, грузинский, иврит, китайский, корейский и японский. Smart Document Engine поддерживает ALT Linux, Astra Linux, «Ред ОС» и другие ОС семейства Linux, Windows, macOS, iOS, Android, ОС «Аврора».

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