CorpSoft24 внедрит систему управления ВДНХ на платформе «1С»

Компания CorpSoft24 выиграла конкурс на выполнение работ по внедрению и расширению функционала автоматизированной информационной системы управления ВДНХ на базе платформы «1С: Предприятие». Стоимость работ по контракту составит 37,51 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Перед руководством ВДНХ стоят задачи цифровой трансформации системы управления выставкой. Планируется создание автоматизированной информационной системы управления ВДНХ на базе платформы «1С: Предприятие». Оно запланировано в несколько этапов: по итогам конкурса CorpSoft24 стала исполнителем второго этапа проекта.

Согласно техническому заданию, на реализацию проекта заложено 720 дней с момента заключения контракта, то есть почти два года. За это время должно быть произведено внедрение и расширение функционала автоматизированной системы, включая следующие задачи: внедрение подсистемы регламентированной отчетности, доработка и интеграция базовой конфигурации системы бухгалтерского и налогового учета, автоматизация контуров управления закупками и казначейства.

«Платформа “1С” прекрасно зарекомендовала себя как единое централизованное решение для управления государственными предприятиями. Расширив использование платформы, руководство ВДНХ получит современный инструмент управления, полностью отвечающий всем требованиям российского законодательства в бюджетной сфере», — отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Год назад, в декабре 2021 г., был запущен первый этап по созданию автоматизированной информационной системы управления ВДНХ на базе платформы «1С: Предприятие», в рамках которого CorpSoft24 выполнила создание базовой конфигурации системы бухгалтерского и налогового учета ВДНХ. Проект был реализован в сжатые сроки – за четыре месяца.

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CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги облачной инфраструктуры, внедрение и сопровождение продуктов «1С», услуги по информационной безопасности в одном окне. С 2009 г. компания предоставляет весь спектр облачных услуг по модели IaaS и SaaS. С 2014 г. развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы «1С». С 2019 г. CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и управления эффективностью сотрудников и компаний с использованием биометрической идентификации и искусственного интеллекта.