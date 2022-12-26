МТС поможет людям с аутизмом трудоустроиться в ИТ

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запускает для людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха, бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных ― первого этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Комплексный дистанционный курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. Учащиеся узнают, как сбор, разметка данных и добавление к ним меток помогает модели машинного обучения предоставлять точные прогнозы и оценки. Инклюзивно-образовательная программа, созданная совместно с разработчиком системы распознавания лиц NtechLab, будет доступна на онлайн-платформе «Нетология» с 16 января 2023 г.

Курс включает: разметку аудио-, видео-, фото- и текстового контента с помощью веб-инструментов для распознавания элементов, лиц и эмоций; работу с популярными на рынке программами для разметки данных; мастер-классы по успешному трудоустройству и презентации своих проектов; занятия по коммуникации в корпоративно-деловой среде.

«МТС инициирует собственные и поддерживает инклюзивные программы по профориентации и трудоустройству людей с особенностями здоровья. Сегодня разметчиков данных не хватает на рынке, хотя потребность в них растет, поскольку ИТ-компаниям постоянно необходимы обработанные данные для эффективного обучения систем искусственного интеллекта. Мы уверены, что данный курс поможет цифровому бизнесу найти новые ИТ-таланты, а инклюзивным соискателям – обучиться востребованной профессии и найти работу. Мы подготовили интересные материалы и приложим максимум усилий, чтобы обучение студентов проходило увлекательно и максимально комфортно», – отметила руководитель Центра работы с данными MTS AI Анна Дружкина.

«Несколько тысяч человек с инвалидностью обучаются бесплатно в “Нетологии”. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать наши образовательные программы еще более инклюзивными: добавляем к занятиям легкие для восприятия конспекты, для видео – разрабатываем субтитры, к вебинарам – подключаем сурдопереводчика. Наша цель – стать надежным образовательным партнером всем, кто хочет учиться у нас. Образование должно быть доступно каждому», – сказала GR-директор «Нетологии» Валентина Куренкова.

«Наиболее сложный этап трудоустройства сотрудников с расстройствами аутистического спектра – их обучение и адаптация. Поэтому мы с коллегами из “Нетологии” и MTS AI решили создать первый в России курс разметки данных для таких людей. Мы уверены, что бизнес готов брать на работу готовых специалистов с аутизмом, потому что они прекрасно справляются со своими обязанностями, очень ответственные и исполнительные. В этом году в NtechLab впервые вышли на работу сотрудники с аутизмом. Для нас это был исключительно положительный опыт», – сказала глава отдела разметки данных NtechLab Надежда Глебко.

Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Модули по разметке текста и аудио подготовлены MTS AI, по разметке фото и видео – NtechLab. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом.

В 2023 г. МТС планирует подготовить первый в России курс для людей с особенностями здоровья по тестированию программного обеспечения (ПО).

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MTS AI ― Центр компетенций в области искусственного интеллекта группы МТС. Продуктовый портфель MTS AI включает решения в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и граничных вычислений.

NtechLab ― российская компания-разработчик решений на основе собственных алгоритмов распознавания лиц и силуэтов в области корпоративной безопасности, розничной торговли, финансового сектора, индустриях развлечений и гостеприимства.

«Нетология» ― образовательная платформа для специалистов в области ИТ и digital. Среди направлений обучения есть программы по маркетингу, бизнесу и управлению, дизайну, программированию, аналитике, а также Digital MBA и развитию soft skills. Компания закрывает полный цикл профессионального обучения: помогает получить новую профессию, повысить квалификацию, трансформировать себя как руководителя и обучить свою команду. За 10 лет существования в «Нетологии» обучалось более 40 тыс. специалистов.

«Антон тут рядом» — российский негосударственный благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом, созданный в 2013 г. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от диагностики и дошкольного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.