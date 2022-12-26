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HeadPoint провела тестирование российской IoT-платформы InOne по замене зарубежной системы видеомониторинга

Компания HeadPoint (входит в ГКС), российский разработчик решений для цифровых территориально-распределенных систем, провела тестирования в ряде российских компаний по замене иностранной системы технологического видеонаблюдения на систему ситуационного видеомониторинга на основе собственной IoT-платформы InOne.

Результаты тестирований подтвердили полное соответствие функциональных возможностей платформы InOne требованиям заказчиков. Решение, предложенное компанией HeadPoint, позволит заказчикам в соответствии с реализуемой политикой импортозамещения полностью уйти от зависимости по приобретению лицензий ПО зарубежных производителей и сопутствующих санкционных рисков. Замена программного обеспечения обеспечит стабильность работы системы видеонаблюдения и необходимый уровень информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители ГКС.

Система, реализованная на базе IoT-платформы InOne, обеспечивает непрерывный видеомониторинг и видеофиксацию на технологических объектах. В рамках системы выполнена интеграция с видеокамерами и информационными системами заказчика.

«IoT-платформа InOne отвечает требованиям производительности, предъявляемым к системе видеонаблюдения заказчиков, обеспечивает подключение видеооборудования и систем видеонаблюдения практически любых производителей, а также имеет возможность подключения средств видеоаналитики сторонних разработчиков. За этот год мы осуществили несколько успешных пилотных проектов на базе нашей платформы, в частности, проводили тестирования с заказчиками, у которых на данный момент работает система видеонаблюдения Milestone XProtect, — сказал Дмитрий Евдокимов, генеральный директор HeadPoint, — В ближайшее время мы планируем выпустить релиз платформы InOne 2.0, в котором будут учтены пожелания и предложения заказчиков по развитию нашего программного продукта».

Платформа InOne предоставляет полный набор технологий для работы с фото/видео- и телематическими данными, обеспечивает глубокую интеграцию с системами видеонаблюдения и видеоаналитики, поддерживает протокол ONVIF и интегрируется на уровне SDK с любыми цифровыми источниками данных, в том числе с использованием API/SDK производителя. Система доступна как для локальной установки в инфраструктуре заказчика, так и в облаке.

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Компания HeadPoint — российский разработчик интеграционной IoT-платформы InOne, предназначенной для создания территориально-распределенных систем мониторинга и ситуационного реагирования для «Умных городов», промышленных предприятий, торговых сетей и финансовых организаций. HeadPoint c 2021 г. является резидентом «Сколково», кластер передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий.

IoT-платформа InOne — цифровая платформа, позволяющая решать задачи мониторинга, диспетчеризации и реагирования для организаций различного масштаба, имеющих территориально-распределенную структуру. InOne обеспечивает быстрое подключение различных датчиков, систем видеонаблюдения и средств видеоаналитики, систем безопасности, систем мониторинга и другого оборудования, и взаимодействие с исполнительными устройствами. Платформа обладает адаптивным веб-интерфейсом, позволяет сформировать единый журнал событий, с настраиваемыми правилами классификации и приоритезации событий, и автоматизировать процессы реагирования на зафиксированные события. Прикладное ПО «Система ситуационного мониторинга», реализованное на платформе InOne, внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Реестр Российского ПО, №3592).

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