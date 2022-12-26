CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

«Диасофт» представила обновленную платформу развития Digital Q.ERP

«Диасофт» представила обновленную платформу развития Digital Q.ERP (до марта 2020 г. – продукты Diasoft Master Balance) для цифровизации бизнес-процессов планирования, учета и контроля административно-хозяйственной деятельности. Платформа объединяет в себе 15 программных продуктов и предназначена для использования в банках, страховых компаниях и других финансовых организациях.

Основные возможности платформы Digital Q.ERP: бюджетирование хозяйственной деятельности: планирование, мониторинг и контроль исполнения бюджета, осуществление аллокаций расходов; электронный документооборот: настройка процессов и маршрутов согласования документов, подписание документов ЭП, интеграция с системами операторов ЭДО; управление закупками: проведение закупочных процессов и тендеров, оценка действующих поставщиков, формирование графика закупок; учет хозяйственных договоров: ведение взаиморасчетов с контрагентами, учет дебиторской и кредиторской задолженности, построение графиков оплат, формирование закрывающих документов; управление обязательствами по аренде: учет договоров аренды, построение графиков платежей, ведение бухгалтерского учета договоров аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 и ФСБУ 25/2018; расчет резервов: аналитика изменений экономических характеристик контрагентов и взаиморасчетов с ними, формирование резервов на возможные потери в части дебиторской задолженности; инвентаризация: формирование и заполнение инвентаризационных описей, автоматическое проведение операций принятия на учет, списания, перемещения имущества, подготовка отчетности; имущественные налоги: автоматический расчет, формирование платежей в бюджетную систему РФ, подготовка и выгрузка соответствующих налоговых деклараций; учет и контроль расчетов с подотчетными лицами; учет маршрутной документации и ГСМ по автотранспорту; заполнение (ведение) документов, применяемых при расчетах по НДС, и формирование соответствующей налоговой декларации; учет ОС, НМА и прочих категорий имущества в соответствии с ФСБУ, отраслевыми стандартами и НК РФ; получение статистической и управленческой отчетности.

Михаил Лебедев, директор департамента «Хозяйственная деятельность и HR» компании «Диасофт», сказал: «Компания «Диасофт» более 25 лет развивает и модернизирует программные продукты, входящие в состав платформы развития Digital Q.ERP. В настоящее время несколько десятков банков внедрили и успешно используют платформу для решения любых задач, связанных с автоматизацией управления административно-хозяйственной деятельностью. Мы предлагаем зрелые, полностью импортонезависимые решения, которые легко адаптируются под индивидуальные бизнес-потребности финансовой организации и интегрируются в любой IT-ландшафт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как россиян будут опознавать по голосу и лицу, и как можно это запретить

Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика» состоится 16 февраля 2023 года

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2022 г. Голосование

Следственный комитет России откажется от зарубежных ИТ

Первый белорусский ноутбук внезапно исчез из продаж почти сразу после их начала

«Тинькофф» запустил сервис по выдаче квалифицированных электронных подписей

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще