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«СберНПФ» за год сократил использование бумаги на 30%

В 2022 г. «СберНПФ» сохранил 310 деревьев благодаря безбумажному обслуживанию клиентов. По сравнению с 2021 г. фонд сократил использование бумаги на 30%. Это при том, что в 2022 г. фонд получил 240 тыс. заявлений, что на треть больше аналогичных показателей 2021 г. Об этом CNews сообщили представители «СберНПФ».

Безбумажное обслуживание «СберНПФ» внедряет с ноября 2020 г. Отказ от бумаги ускорил и упростил постпродажное обслуживание пенсионных продуктов. Весь комплект документов сейчас формируется в цифровом виде, а клиенты подписывают его электронной подписью. В результате среднее время обслуживания сократилось с 15 до 8 минут. Работа с персональными данными также стала более безопасной.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

«СберНПФ» — АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», основанный 17 марта 1995 г. АО «НПФ Сбербанка» входит в блок «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк, Общий объем активов фонда превышает 785 млрд руб. по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.

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