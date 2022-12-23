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Цифровизация Внедрения
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Развитие ИТ-решения на базе платформы Advanta в ЯТЭК для контроля портфеля проектов и оперативной деятельности компании

Спустя два года получил развитие проект внедрения информационной системы управления проектами Advanta на главном газодобывающем предприятии Якутии. В сентябре 2020 г., в самый разгар пандемии, ПАО ЯТЭК взяла курс на запуск проектного подхода и цифровизацию бизнес-процессов. Были внедрены стартовые элементы проектного управления: реестр проектов, автоматический сбор отчетности, методика управления по контрольным точкам. Проектный офис компании начал контролировать в системе реализацию технологических, экологических и ИТ-проектов. Об этом CNews сообщили представители Advanta.

Якутская топливно-энергетическая компания (ПАО «ЯТЭК») занимается поиском, разведкой и добычей природного газа и газового конденсата на месторождениях и лицензионных участках недр в Республике Саха (Якутия). Нацеленность топ-менеджмента ЯТЭК на внедрение инновационных технологий ускорила переход предприятия к цифровому производству и дала старт еще одному значимому проекту «Цифровое месторождение». Также компания реализует ряд проектов, включая строительство полигона, в рамках экологической стратегии, внося свой вклад в уменьшение воздействия на окружающую среду.

Рост числа и масштаба стратегически важных проектов в портфеле компании потребовал расширения возможностей действующей системы проектного управления. Эксперты ГК Advanta провели для заказчика аудит настроенного ранее ИТ-решения и дали рекомендации по развитию системы. Для визуализации, оперативного получения необходимых данных и повышения точности принятия управленческих решений для высшего руководства компании были настроены два дашборда (интерактивные панели управления): верхнеуровневый – для контроля портфеля проектов по ключевым параметрам: срокам, бюджетам, ресурсам; нижнеуровневый – для оперативного управления и использования на совещаниях проектного офиса.

Для системного администратора был проведен курс расширенного обучения функционалу и настройкам платформы. В ближайшие планы по развитию проектного управления на предприятии также включена интеграция ИСУП с «» и масштабирование системы на смежное производственное подразделение.

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