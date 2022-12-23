Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10»

Российский разработчик ПО в области информационной безопасности «Айти бастион» и разработчик операционных систем «Базальт СПО» в рамках технологического партнерства подтвердили совместимость системы контроля доступа «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с операционной системой «Альт Рабочая станция 10».

Созданный программный стек необходим компаниям, которым важно защищать свою ИТ-инфраструктуру не только от внешних, но и от внутренних угроз. Он позволяет обеспечить контроль действий привилегированных пользователей, то есть специалистов, обладающих абсолютными правами. Такие права имеют системные администраторы, сотрудники внутренних ИТ-подразделений и аутсорсинговых организаций, занимающиеся администрированием инфраструктуры компании и др. Дополнительную защиту ИТ-инфраструктуры обеспечивает построение системы мониторинга на основе российских программных продуктов, не подверженных санкционным ограничениям.

Специалисты «Айти бастион» и «Базальт СПО» провели ряд тестовых испытаний, по результатам которых была подтверждена корректность совместной работы «СКДПУ НТ Шлюз доступа» и операционной системы «Альт Рабочая станция 10» при подключении по протоколам SSH и xRDP, включая возможность интеграции с доменом FreeIPA.

«Альт Рабочая станция» – российская операционная система для оснащения рабочих мест пользователей. В комплект поставки входит набор прикладного ПО для повседневной работы (редакторы текстов, презентаций, таблиц, графики, аудио и видео, Интернет-браузер, клиент электронной почты и др.). ОС внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

«СКДПУ НТ Шлюз доступа» – это платформа контроля и отслеживания действий привилегированных пользователей, отличающаяся удобством интеграции в существующую ИТ-среду. Через несколько часов после установки системы можно получить полную картину того, кто, где, когда и как использовал то или иное устройство или систему в режиме административного доступа. Система позволяет надежно контролировать доступ внутренних и внешних поставщиков ИТ-услуг, владельцев учетных записей с расширенными привилегиями и пользователей с повышенными рисками. Решение обеспечивает управление доступом ИТ-персонала и гарантирует, что лица, уже не имеющие права доступа, не смогут использовать критически важные серверы. «СКДПУ НТ Шлюз доступа» — компонент платформы СКДПУ НТ, внесенной в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и сертифицирован ФСТЭК России.

«Импортозамещение в ИТ сегодня стало острой необходимостью. Организации активно переходят на отечественные ОС, и при этом им важно сохранять безопасность данных. Серией тестовых испытаний мы подтвердили, что теперь СКДПУ НТ может обеспечить эффективную защиту ИТ-инфраструктуры на ОС «Альт» и ее пользователей. Сотрудничество наших компаний гарантирует более плавный переход к использованию отечественного ПО, а также предполагает дальнейшее развитие взаимодействия «Айти бастион» и «Базальт СПО»», – сказал генеральный директор «Айти бастион» Сергей Бочкарёв.

«Включение СКДПУ НТ в обширную экосистему прикладного ПО, совместимого с операционными системами «Альт», дает заказчикам сразу несколько преимуществ, – отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». – Во-первых, независимость от санкций зарубежных вендоров, во-вторых – обеспечение необходимого уровня защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры, и наконец, соответствие требованиям российского законодательства в сфере ИТ».