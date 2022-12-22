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В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство «Иннопарка» на территории наукограда Иннополиса рассмотрели и одобрили в ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В первом ИТ-промпарке Татарстана будут создавать роботов, беспилотники и медтехнику. Объекты комплекса разместятся на площади 4,9 га в Иннополисе – городе-спутнике Казани, расположенном в Верхнеуслонском муниципальном районе. «Это станет еще одним инструментом для преодоления разрыва между научно-исследовательскими центрами, бизнесом и производством», – сказал гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Для высокотехнологичных компаний, ведущих научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную деятельность, в «Иннопарке» предусмотрены производственные помещения и бизнес-инфраструктура с независимыми системами инженерно-технического обеспечения. Также планируется построить административный комплекс, конгрессно-выставочный холл и другие объекты.

«Иннополис открывает ветку, связанную с материальным производством оборудования, которое обеспечивает импортонезависимость и импортозамещение. Мы идем поступательно, план – системно развивать инфраструктуру», – сказал замглавы Правительства Республики Татарстан Роман Шайхутдинов.

Застройщик объекта – АО «Иннополис девелопмент». Генпроектировщик – ООО «Стандарттехпроект».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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