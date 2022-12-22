Smart Engines представила систему автоматического распознавания российского паспорта

Компания Smart Engines обновила систему распознавания удостоверяющих документов Smart ID Engine. Для версии 1.13 команда Smart Engines полностью переработала все компоненты технологии распознавания российского паспорта. Это позволило улучшить точность распознавания документа вдвое - за счет сокращения числа ошибок в два раза - при сохранении скоростных характеристик системы. Достигнутый уровень качества распознавания паспорта позволяет заявить о переходе процесса сканирования, извлечения и последующего введения данных в корпоративные системы в автоматический режим. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Отказавшись от ручного ввода паспортных данных, компании смогут переориентировать операторов на более важные задачи, например, на продажу дополнительных услуг и продуктов. Если раньше оператор тратил на ввод персональных данных минуты, то машина вводит информацию за 0,5 секунды.

Автоматическое распознавание паспорта России существенно снижает риски бизнеса: вызванные человеческим фактором ошибки, утечки данных через операторов и мошеннические действия сотрудников. Решение Smart ID Engine уже применяется при открытии банковских счетов, оформлении страховых полисов, продаже билетов, при онбординге клиентов и во многих других процессах, требующих предъявления удостоверяющего документа.

В Smart ID Engine 1.13 применены нейросетевые алгоритмы искусственного интеллекта нового поколения. С помощью собственных алгоритмов ИИ разработчики Smart Engines достигли существенного улучшения технологии локализации, которая объединяет процессы поиска документа в пространстве, детекции всех текстовых полей паспорта России (серии и номера, даты и места выдачи, ФИО, пола, года и места рождения) и их распознавание.

«Сейчас наша система в реальном времени распознает все страницы и данные паспорта России, в том числе рукописные поля, а также проверяет его подлинность. Выпустив новую версию, мы сделали процесс распознавания и ввода паспортных данных автоматическим. Качество распознавания паспорта России, которого мы достигли в 2022 г, существенно превосходит качество ручного ввода операторами. Это позволяет поднять уровень клиентского обслуживания в отделениях и в дистанционных каналах», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Smart ID Engine обеспечивает безопасность как для самих компаний, так и для конечных клиентов, поскольку система не передает персональные данные третьим лицам и не требует подключения к интернету. Программный продукт внесен в реестр российских программ. Он позволяет разработчикам и интеграторам добавить высокоточное распознавание паспорта и других документов в мобильных, серверных, десктопных и веб-приложениях для ОС семейства Linux, Windows, iOS, Android, ОС «Аврора» и «Эльбрус».