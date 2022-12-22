Росэнергоатом завершил перевод системы технического документооборота на отечественную платформу

АО «Концерн Росэнергоатом» совместно с ИТ-компанией «Крок» завершили проект по миграции автоматизированной системы управления технической документацией (АСУТД) на отечественное решение. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Система предназначена для систематизации и упрощения процессов работы с технической документацией на атомных электростанциях (филиалы Росэнергоатома) по всей стране. Результатом проекта стал полный перенос исторической АСУТД на базе OpenText Documentum на ECM-систему, основанную на КСЭД 3.0 из реестра российского программного обеспечения.

АСУТД предназначена для управления процессами создания, ведения, хранения и предоставления актуальной технической документации на протяжении всего жизненного цикла объекта. Она автоматизирует процедуры ведения единой классификации технической документацией, обеспечивает гарантированную актуальность электронных копий с возможностью семантического поиска документов.

Также АСУТД контролирует плановые и фактические сроки проведения согласования документации, ее пересмотра и переиздания, формирует перечни документов подразделений, ведет учет хранения подлинников документов и выдачи копий. Все это обеспечивает постоянную актуальность документов и прозрачность их изменения.

В процессе миграции был полностью сохранен накопленный контент и вся функциональность системы, включая интеграцию с 17 информационными системами Концерна. Команда «Крок» перенесла в нее около 5 млн документов, а также созданные в предыдущей версии АСУТД задачи, что в итоге составило порядка 30 ТБ данных. Кроме того, в рамках проекта были разработаны дополнительные модули для работы с новыми видами технической документации.

На сегодня в новой АСУТД работает порядка 32 тыс. сотрудников на 14 объектах концерна. Система включена в Реестр российского ПО.

«Сейчас фокус нашего внимания направлен на перевод основных информационных систем на отечественное ПО. Все эти проекты позволят снизить технологическую зависимость от зарубежного ПО. Наша задача минимизировать санкционные риски и обеспечить непрерывность наших процессов», — отметил Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией АО «Концерн Росэнергоатом»

«Итог этого масштабного проекта — это не только успешная миграция на отечественное решение, но и усовершенствование функциональности системы. Архитектура предыдущей версии АСУТД была распределенной, то есть ее отдельные инсталляции фактически размещались в контуре объектов бизнеса и взаимодействовали через протоколы обмена. Теперь же у концерна система централизованная, что существенно упрощает поддержку сквозных процессов между предприятиями. Результаты нашего давнего партнерства с “Росэнергоатомом” показывают, что “Крок” — это enterprise-партнер, способный привносить ценные рекомендации и наиболее актуальные варианты решения задач в рамках проекта», — сказал Василий Мухин, директор направления «Электронный документооборот» ИТ-компании «Крок»

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«Крок» – цифровой бизнес-партнер для организаций более 30 лет.

АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») – предприятие электроэнергетической отрасли России и компания, выполняющая функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций. Основным видом деятельности концерна является производство электрической и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством России.