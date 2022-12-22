Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с «Ред ОС»

В рамках технологического партнерства ГК Luxms и «Ред софт» провели тестирование на совместимость продуктов и подтвердили корректность работы программного обеспечения «Визуальный управленческий контроль Luxms BI» с операционной системой «Ред ОС».

«Визуальный управленческий контроль Luxms BI» – российская платформа бизнес-аналитики данных. Помогает компаниям контролировать процессы, анализировать показатели эффективности и готовить интерактивные отчеты. ПО внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Совместимость с «Ред ОС» расширяет возможности по инсталляции Luxms BI на предприятиях, и позволяет российским компаниям повышать эффективность своего бизнеса с использованием современных импортонезависимых инструментов управления», — сказал директор по инновациям ГК Luxms Алексей Медников.

«Экосистема «Ред ОС» является важной составляющей продукта. Благодаря сотрудничеству с нашими технологическими партнерами она способна предоставить пользователям все необходимые прикладные инструменты для работы, в том числе для решения бизнес-задач. Благодарим коллег из ГК Luxms за плодотворное взаимодействие», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.