МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом пассажиров нового аэропорта в Новом Уренгое

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов развернула телеком-инфраструктуру на территории нового пассажирского терминала в Новом Уренгое. Гостям и пассажирам главной воздушной гавани округа станут доступны скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с, что позволит им с комфортом пользоваться современными сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Строительство сетевой инфраструктуры обеспечило доступ к высокоскоростной передаче данных пользователей внутри аэропорта, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа. Масштабные работы позволили в несколько раз разогнать скорости и расширить емкость сети на территории взлетно-посадочной полосы и привокзальной площади, где ожидается кратное увеличение гостей не только из близлежащих городов ЯНАО, но и других российских регионов. Абоненты МТС смогут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, поисковыми системами и социальными сетями, а во время ожидания рейсов оперативно решать рабочие вопросы.

«Мы продолжаем оцифровывать стратегические социально-значимые объекты Ямала, создавая максимально комфортные условия для жителей и гостей округа. Высокое качество связи – это не только удобство, но и знак гостеприимства всем, кто приезжает к нам работать на Север. Высокоскоростной мобильный интернет – это еще и мощный драйвер развития комплексной инфраструктуры для бизнеса – кафе, сувенирных магазинов, клининга и других специализированных служб, которые находятся в здании самого крупного аэропорта региона. Надеемся, с нашими сервисами объект станет еще привлекательней», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Сергей Найденков.

«Открытие нового аэропорта в Новом Уренгое – одно из самых значимых событий в регионе. И мы рады, что совместно с телеком-операторами создаем прочный фундамент для развития цифровой инфраструктуры. Благодаря строительству сети ямальцы и гости округа могут беспрепятственно пользоваться современными цифровыми услугами», – сказал заместитель директора департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Колпаков.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.