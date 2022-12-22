«Эвотор» упростил доступ к корпоративной информации благодаря Naumen KMS

Производитель онлайн-касс и ПО для электронной коммерции «Эвотор» внедрил систему управления знаниями Naumen Knowledge Management System (Naumen KMS). Новая база знаний помогает сотрудникам контактного центра быстро ориентироваться в корпоративных материалах — менее чем за пять секунд находить конкретный ответ на вопрос клиента.

На основе Naumen KMS в «Эвоторе» создали единый источник знаний с современной системой поиска и персонализированной лентой уведомлений. Решение упростило доступ к корпоративной информации и сделало работу с контентом удобнее. За три месяца использования продукта «Эвотор» увеличил удовлетворенность пользователей (CSI) технической поддержкой на 10%.

«Благодаря внедрению Naumen KMS мы кардинально перестроили процессы управления знаниями. Так, например, встроенная в базу знаний система уведомлений позволила нам отказаться от использования мессенджеров и облачных папок. Теперь новостями мы делимся только через базу знаний. Это решает проблему с информированностью и позволяет убедиться, что сотрудники в курсе важных изменений», — сказала Ирина Солдатова, руководитель направления качества сервиса «Эвотора».

Решение Naumen KMS позволяет «Эвотору» строить пошаговые интерактивные скрипты. С их помощью увеличивается скорость обслуживания, масштабируются лучшие практики ведения диалога с клиентом, а новые сотрудники быстрее вникают в работу.

База знаний включает информацию по широкому пулу тем — от отсутствия сети в терминале до ошибок при оплате картой. Продуманная структура и наличие фильтров позволяют быстро находить нужную информацию двумя способами: через поисковую строку и напрямую в папках с контентом.

«В «Эвоторе» система Naumen KMS развернута на безопасной облачной инфраструктуре. Это дает компании гибкость в применении продукта: к базе знаний можно в любой момент подключить дополнительных пользователей, например, новых сотрудников, которые только выходят на работу», — сказал Алексей Зобнин, руководитель направления KMS&LMS в Naumen.