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«БФТ-холдинг» поможет внедрить риск-ориентированный подход при планировании контрольных мероприятий

«БФТ-холдинг» выпустил обновление системы для автоматизации деятельности органов внутреннего государственного и муниципального финансового контроля «БФТ.бюджетный контроль». С его помощью ответственные ведомства смогут применять риск-ориентированный подход при планировании контрольных мероприятий в соответствии с федеральным стандартом № 208. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденный постановлением Правительства России от 27.02.2020 № 208, обязывает контрольные органы формировать план контрольных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода. При этом сам документ не устанавливает шкалу оценок и правила расчета значения показателей критериев риска «вероятность допущения нарушения» и «существенность последствий нарушения».

Поэтому контрольным органам необходимо самостоятельно принять ведомственный стандарт, в котором будут установлены шкала оценок и правила расчета значения критериев риска «вероятность допущения нарушения» и «существенность последствий нарушения», для возможности отнесения объектов контроля к одной из шести категорий риска.

Расчет категорий риска в ручном режиме – достаточно сложная и трудозатратная задача для сотрудников контролирующих органов. Система «БФТ.бюджетный контроль» позволяет решить эту проблему при помощи автоматизированных методов работы с информацией. Она дает возможность автоматически рассчитывать категории риска на основании данных, содержащихся в системе. Таким образом, благодаря переносу задачи в цифровое пространство можно сэкономить значительное количество времени сотрудников при работе по системе риск-ориентированного подхода.

В обновленном решении «БФТ.бюджетный контроль» появилась функциональность, которая позволяет установить шкалу оценок («низкая», «средняя», «высокая») как для показателей критериев риска, так и для критериев «вероятность» и «существенность». Помимо этого, в системе можно установить вес показателей критериев риска (коэффициент значимости) для оперативного реагирования на изменения. Таким образом, система дает возможность автоматически сформировать риск-рейтинг объектов контроля, ранжированный по категориям риска, на основе которого можно подготовить проект плана контрольных мероприятий.

«При помощи инструмента риск-ориентированного планирования в системе “БФТ.бюджетный контроль” сотрудникам контролирующего органа не придется вручную рассчитывать категорию риска объекта контроля. Система самостоятельно выполнит эту задачу в автоматизированном режиме и сформирует риск-рейтинг объектов контроля, а органу контроля останется только сформировать проект плана контрольных мероприятий на его основе», – сказал Рустам Ардавов, директор Департамента госзакупок и финконтроля «БФТ-холдинга».

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За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.

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