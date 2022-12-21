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Завод «Белвино» перешел на «1С:ERP»

«Первый бит» перевел крупнейший ликеро-водочный завод Белгородской области с устаревшего профильного решения на современную «1С:ERP». Помимо переноса данных и воссоздания процессов, в новой системе исправили расчет себестоимости и автоматизировали формирование документов. Это снизило трудозатраты менеджеров по продажам на 70%.

В «Белвино» с 2006 г. вели учет в программе «1С:Предприятие. Ликероводочный и винный завод». В 2022 г. поддержку этой конфигурации прекратили, поэтому заводу нужно было подобрать себе более актуальное ПО и перейти в него без простоев в работе.

Вместе со специалистами «Первого бита» из Воронежа представители завода выбрали решение «1С:ERP». Сначала в нее перенесли и адаптировали все сложившиеся за 15 лет работы бизнес-процессы. Затем начали улучшать.

Из новых функций добавили платежный календарь, планирование и бюджетирование, ввели специальные документы для расчета потерь.

У многих клиентов завода свои индивидуальные условия и скидки. Раньше менеджеры рассчитывали их вручную, на что уходило много времени. Теперь все скидки рассчитываются учетной системой.

Вкупе с автоматизированным экспортом данных из Excel, упрощением учета поступления активов и богатой базой шаблонов для документов эти нововведения экономят до 70% затрат каждого из менеджеров по продажам.

Еще один важный аспект проекта — корректный расчет себестоимости. В старой системе были большие проблемы с оценкой запасов, в системе часто образовывались отрицательные остатки, поэтому рассчитывать себестоимость было очень сложно. Теперь это исправили.

Проект проводился в сжатые сроки и без приостановки производства. Специалисты интегрировали систему с ЕГАИС и помогли сформировать первую квартальную отчетность.

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