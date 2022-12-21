CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «Цифтех»

Благодаря участию Казанского национального исследовательского технологического университета в проекте «Передовые инженерные школы» вуз развивает сотрудничество с промышленными партнерами. Среди них российские компании, работающие в области информационных технологий и инжиниринга, к примеру, «Системные решения». Компания, основанная в 2008 г., реализует технически сложные проекты в различных отраслях промышленности, а также в сфере микроэлектроники. С 2021 г. «Системные решения» начали активное сотрудничество с КНИТУ. Первый крупный результат партнерства – открытие современного образовательного пространства – «Цифтех».

В новой лаборатории, расположенной на площади более 200 кв. м, будут реализовываться программы дополнительного образования для студентов и специалистов по направлению BIM-технологии.

«Мы тщательно изучили весь спектр специальностей КНИТУ и выбрали те, которым такие компетенции необходимы, к примеру - проектировщики-теплотехники, энергетики, а также профили строительного направления», - сказал Александр Качин, директор проектов компании «Системные решения».

По словам директора передовой инженерной школы КНИТУ «Промхимтех» Руслана Палея, проект созданный в рамках ПИШ, будет совмещать и образовательные, и научные направления.

Для студентов КНИТУ новое пространство – хорошая возможность не только получить дополнительные компетенции, но и работать на современном отечественном софте, участвовать в научной деятельности вуза и осваивать информационное моделирование в проектировании и строительстве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На платных дорогах России заработает нейросеть для поголовного уничтожения «зайцев»

Samsung взвинтила цены на флеш-память, пока США убивают ее прямого конкурента

Американцы наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

В России хотят создать суверенную сеть доставки контента CDN

«Росатом» строит защищенную систему видеосвязи для секретного общения избранных

Через считанные недели будет запущен суверенный «убийца» «Википедии». Тестовая версия уже работает

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Делаем открытки к Новому году: лучшие приложения и онлайн-сервисы

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще