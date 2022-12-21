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Сеть DNS автоматизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok

Сеть DNS оптимизировала процесс подбора персонала с помощью ATS Potok компании TalentTech. Процесс подбора стал быстрее и качественнее. Удалось снизить нагрузку на HR-специалистов в два раза и при этом закрыть 70% вакансий в российских магазинах компании в срок менее 10 дней.

Сеть компании DNS охватывает 1 тыс. городов по всей России и насчитывает более 2 тыс. магазинов. Перед HR-специалистами компании стояла задача автоматизации процесса подбора сотрудников на массовые позиции продавцов, кладовщиков и кассиров.

Специалисты TalentTech проработали каждый шаг процесса найма в DNS и настроили ATS Potok под потребности клиента, а также подобрали необходимые модули. Процесс подбора персонала был спроектирован под специфику DNS и выглядел следующим образом: вакансия в ATS Potok связывается с одной или несколькими вакансиями на самых популярных джоб-бордах. К каждой конкретной должности в ATS подбираются резюме потенциальных сотрудников; обработка входящего потока кандидатов происходит автоматически; чат-бот сам проводит с каждым соискателем интервью в WhatsApp и сохраняет все результаты в системе; HR-специалист общается с отобранными кандидатами из ATS, используя мессенджеры, сайты по поиску работы, SMS, социальные сети. Если соискатель не подошел по требованиям, он автоматически получает отклонение. Успешный кандидат после отклика попадает в ATS Potok, где каждый участник процедуры найма может увидеть процесс работы с кандидатом.

ATS Potok был настроен под задачи DNS. Каждый рекрутер мог ориентироваться на актуальные данные о вакансиях, ранжировать их по районам и сразу предлагать соискателю возможные для него условия. В ATS Potok была интегрирована интерактивная карта: рекрутер видел горящие позиции на карте магазинов и предлагал удобную для кандидата прямо во время звонка. Еще рекрутер мог ввести адрес соискателя и увидеть актуальные вакансии рядом, общее количество открытых позиций, графики работы и комментарии по специфике конкретной точки.

Также ATS Potok интегрирован с IP-телефонией — таким образом удалось упростить процесс общения HR-специалиста с соискателем. Рекрутер вносит необходимые данные в карточку кандидата во время входящего звонка, ATS Potok по номеру телефона находит в базе нужную карточку.

С помощью ATS Potok DNS трансформировала процесс работы между руководителями и HR-подразделением. Коммуникация между заказчиками и исполнителями происходила внутри Potok, что ускоряло согласование по кандидатам.

В результате трансформации HR-процессов и внедрения ATS Potok удалось добиться следующих результатов: воронка подбора стала прозрачнее; сократилось время на обработку подходящего кандидата — до трех минут; среднее время обработки теперь не превышает 30 минут с момента прихода отклика.

«Компания активно развивается, поэтому мы постоянно испытываем потребность в персонале и регулярно сталкиваемся с новыми вызовами. Использование решения ATS Potok позволило упростить рутинные действия и сократить время на подбор. Кроме упрощения работы с воронкой, ATS Potok позволил создать пул кандидатов, и это дает возможность быстрее и дешевле закрывать позиции», — отметил Александр Подойницын, руководитель HR-службы Северо-Западного дивизиона DNS.

«Современное решение Potok позволяет обеспечить прозрачность в процессах. Благодаря ему удается в разы сократить получение аналитики для тимлидов. Руководители могут в любой момент найти нужные показатели в одном из встроенных отчетов. В случае необходимости можно использовать определенные фильтры (по региону, городу или локации, типу подбора, статусу и т.д.), а также создавать кастомные отчеты под специфические запросы бизнеса», — сказал Егор Землянов, руководитель продуктового направления «Подбор» разработчика HRTech-решений TalentTech.

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