Подтверждена совместимость платформы MasterSCADA 4D с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и отечественный разработчик ПО «МПС софт» объявили об успешном завершении комплекса испытаний совместимости ОС Astra Linux и полнофункциональной SCADA-платформы MasterSCADA 4D, предназначенной для разработки систем автоматизации и диспетчеризации технологических процессов. Результаты проведенных тестов показали: и сама платформа, и клиент визуализации MasterSCADA 4D Client корректно работают под управлением ОС Astra Linux, что подтверждает сертификат №8655/2022, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

Программные комплексы SCADA востребованы во всех отраслях, где нужен операторский контроль за процессами в режиме реального времени. Их применяют для выстраивания или обеспечения работы систем сбора, обработки, отображения и архивирования данных об объектах мониторинга или управления. SCADA задействуются в составе АСУ ТП в различных отраслях промышленности.

MasterSCADA 4D — это включенное в реестр Минцифры вертикально-интегрированное SCADA-решение с многоуровневой клиент-серверной архитектурой для АСУ ТП и систем управления производственными процессами, учета и диспетчеризации объектов. Продукт позиционируется как современный, мощный и удобный инструментарий для быстрой и качественной разработки систем автоматизации любого масштаба и сложности: от локальных проектов до крупных территориально распределенных комплексов.

«Период глобализации завершился, и стало понятно, что, помимо оставшейся в прошлом выгоды от разделения компетенций, мы все получили целый спектр проблем: многие крайне востребованные технологии разработаны за рубежом, и теперь нам нужно как можно скорее не просто создать собственные аналоги, но и обеспечить их корректную работу с импортонезависимым софтом и «железом». Подтверждение совместимости ПО MasterSCADA 4D с ОС Astra Linux дает множеству организаций возможность перейти на российский программный стек и при этом гарантированно сохранить непрерывность технологических процессов, а также минимизировать санкционные риски», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».