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«Кредитный конвейер» «Диасофт» переведен на микросервисную архитектуру

«Диасофт» перевела программный продукт «Кредитный конвейер», входящий в состав платформы развития Digital Q.UP (Digital Q.Unified Platform, с марта 2020 г. по ноябрь 2022 г. – Digital Q.Omnichannel), на микросервисную архитектуру.

В «Кредитном конвейере» реализованы прием и обработка заявок на получение основных видов финансовых продуктов: потребительских, ипотечных и автокредитов, а также на кредитование МСБ, корпоративное кредитование, кредитные карты и овердрафт.

В обновленном «Кредитном конвейере» скорость открытия экранных форм и работы внутренних процессов стала в 2-3 раза выше. Микросервисная архитектура обеспечивает отказоустойчивость, высокую производительность, гибкую масштабируемость, доступность продукта 24/7. Основные задачи настройки и кастомизации «Кредитного конвейера» решаются с помощью встроенных low-code-инструментов, что сводит к минимуму необходимость написания кода.

Шаблоны типовых бизнес-процессов по продаже кредитов в «Кредитном конвейере» помогают оперативно установить продукт и интегрировать его в бизнес-процессы банка. Для простого и быстрого самостоятельного моделирования бизнес-процессов в продукте используются возможности технологической low-code платформы Digital Q.BPM. Она позволяет проектировать бизнес-процессы и правила принятия решений с учетом сценариев обработки заявок, контроля их выполнения, разграничения ролей и прав бизнес-пользователей и других параметров.

Калькулятор подбора кредитных продуктов в «Кредитном конвейере» формирует матрицу предложений и помогает выбрать из них наиболее подходящие, а также составляет предварительные графики платежей. Помимо этого, в состав «Кредитного конвейера» входят рабочие места для точек продаж компаний-партнеров – автодилеров, страховых и риэлтерских компаний, застройщиков и других.

Программный продукт посредством готовых API может взаимодействовать с внешними системами (СМЭВ, СПАРК, Credit Registry Enterprise) для получения всех необходимых данных о потенциальных заемщиках.

В «Кредитный конвейер» встроены инструменты технологической платформы Digital Q.Sensor для мониторинга процессов и создания аналитических дашбордов. Это позволяет контролировать процессы по всем направлениям: от сбора статистики до прогнозирования выдачи кредитных продуктов.

«Кредитный конвейер» может быть встроен в любой ИТ-ландшафт банка и интегрирован как с продуктами «Диасофт», так и с решениями других вендоров.

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